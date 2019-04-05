夏天感覺又來了！周日到下周二 全台高溫飆破30度

2019-04-05 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



中央氣象局指出，明天各地天氣舒適溫暖，周日到下周二(7-9日)，全台甚至會感覺到夏天再度回來，高溫普遍落在28到31度，中南部氣溫甚至可飆升至32、33度，直到下周四才會稍微轉涼。

氣象局表示，明天(6日)水氣減少，各地天氣多雲到晴，只有東半部地區、午後的西半部山區會有局部短暫陣雨；溫度方面，清晨仍有些微弱的東北風，北台灣低溫相較今天稍降一些，大約在18、19度，其他地方20到22度，白天之後，風向將轉為東風到東南風，西半部高溫28至30度左右，東半部也有26、27度，各地都是舒適溫暖的天氣。

氣象局表示，周日至下周二(7-9日)各地大多多雲到晴，天氣持續回暖，夏天的感覺再度回來，高溫普遍都在28至31度，中南部內陸氣溫甚至飆升到32、33度，尤其下周二西南風增強，天氣更為暖熱，各地都有機會出現30到33度左右的高溫；這段期間降雨不多，只有東半部地區及午後的西半部山區有局部短暫陣雨。

直到下周三(10日)，北部及東半部、中南部山區轉為有短暫陣雨的天氣；下周四(11日)、下周五(12日)東北季風增強，北部及東北部天氣開始稍微轉涼，氣溫最低降至20度以下，同時受到華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，中部以北及東半部地區、南部山區都會出現短暫陣雨，其他地區雲量增多。