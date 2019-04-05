小林滅村10年 學者：山區保命「見水生變、聞風而逃」

2019-04-05 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



莫拉克風災導致小林村被滅村，高雄市政府在10周年前夕宣布放棄國賠案上訴，當初滅村慘況仍讓國人心有餘悸。民間一說台灣逢「9」就有大災變，1999年是921地震，2009是八八風災，今年也要戒慎恐懼。學者表示，民眾的防災意識必須一再強調灌輸，山區居民的保命原則是「見水生變、聞風而逃」。

高雄大學災害防救科技中心主任吳明淏表示，國家災害防救科技中心成立災害潛勢地圖網站，高雄市的38個行政區也進行了災害潛勢調查，研擬應變對策。其實預警的標準作業流程SOP都很完整，比較兩難的是「警戒值」的設定微調，因為警戒值非絕對，會受很多環境特徵影響，設定太高萬一還沒到達就發生土石流或山崩；設定太低，動不動下雨就警戒，民眾易生反彈。目前的警戒值設定仍趨於保守。

「建立防災意識非常重要」吳明淏表示，近年來極端氣候加上過度開發，導致複合式災害頻仍且程度益加嚴重，全民都應建立防災意識，降低傷亡財損。 但事實是民眾的災害敏感度、警覺度總是會慢慢下降，直到下一次的大災害來臨。

高雄科技大學土木系教授沈茂松表示，北半球的颱風為逆時針，台灣主山山脊走向為東北朝西南。山脊線為大山抵抗風化最強的軸線，與山脊線垂直者皆為解壓區，山凹處即為崩積解壓最嚴重處，特別是台灣朝西、朝南、朝西南的風雨攻擊坡，也是溪流侵蝕坡腳處。慘遭滅村的小林，就是位於朝西面風雨攻擊坡及山凹解壓崩積層的凶險之地。

「見水生變、聞風而逃」是山區居民的保命原則。如果山區下雨，水溝澗水為混濁水，就代表崩積層的細粒膠結土壤已被淋洗；若崩積層中掩埋的腐爛樹葉枯枝氣味瀰漫，則代表崩積層已被衝坍，這時候居民一定要趕快往高地逃命。