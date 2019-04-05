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掃墓北返車潮湧現 雪隧南口回堵5公里

2019-04-05 18:30聯合報 記者羅建旺╱即時報導

清明連假第2天，國道5號今天下午湧現北返車潮，到傍晚5點，南口頭城端的主線回堵5公里，車輛排長龍，龜速前進，時速20公里。

而各交流道都回堵，頭城交流道2公里，宜四匝道1公里半、宜蘭交流道1公里半、羅東交流道2公里、蘇澳交流道1公里。

高速公路局表示，下午2點起，啟動儀控管制，而國五主線與各交流道雖有回堵，但一進雪山隧道內，即可逐步提速到40公里到60公里。

高速公路局提醒，用路人上國道5號前，可先掌握路況，建議避開壅塞路段，可選擇走北宜公路到坪林後，再上國五。

清明連假第2天，國五今天下午湧現北返車潮，到傍晚5點，南口頭城端的主線回堵5公里...
清明連假第2天，國五今天下午湧現北返車潮，到傍晚5點，南口頭城端的主線回堵5公里，車輛排長龍，各交流道都回堵。圖／取自國五即時影像
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清明連假第2天，國五今天下午湧現北返車潮，到傍晚5點，南口頭城端的主線回堵5公里...
清明連假第2天，國五今天下午湧現北返車潮，到傍晚5點，南口頭城端的主線回堵5公里，車輛排長龍，各交流道都回堵。圖／取自國五即時影像
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