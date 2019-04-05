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全台首場露天桌遊市集 連阿嬤都愛玩

2019-04-05 17:15聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

中華文化總會舉辦的春日晒書市集、春日好好市集，今天邁入第二天。今年市集中一大亮點，是首次加入的「桌遊春日祭」，逾10家桌遊品牌展出逾百款桌遊，堪稱台灣首場大型露天桌遊市集。

文化總會指出，此一活動由迷走工作坊邀集桌遊列國、大玩桌遊、愛樂事桌遊、新天鵝堡、神遊、玩聚設計、摩埃桌遊、山頂洞人實驗室、陽光桌遊世界等十家台灣本土桌遊品牌共同參與策畫，十家品牌各自帶來自己最具代表性的桌遊，現場總共展出超過100款，高達九成皆是原創設計出版。

此外，為期兩天的桌遊祭共舉辦10場講座，直接在街頭開講。受邀出席的講師從深耕兩岸、國際桌遊市場，到研究桌遊的教育面相，甚至是桌遊的商務外銷領域，吸引超過500名聽眾。

文化總會表示，今年規畫「桌遊春日祭」，希望提供一個讓桌遊業者與民眾直接互動交流的平台，也藉此配合教育部108年課綱，將桌遊融入教學的新規畫，希望培養學生數理、語言表達及創意思考能力。

迷走工作坊創辦人張少濂表示，全世界每年出產約2000組桌遊，光是台灣就多達200組，佔全球比例高達一成。而全台有近50家桌遊出版社，而光是大台北地區有多達200家桌遊店。

張少濂指出，桌遊需要抽象邏輯思考，因此客群偏向理工科或是年輕白領；但這次桌遊祭的地緣關係，吸引許多文青、親子族群甚至中高齡長者參加，整體客群年齡層相當廣，從7歲至70歲都有，還有一位60歲阿嬤連來兩天，超乎他的想像。

文化總會舉辦「桌遊春日祭」，逾10家桌遊品牌展出逾百款桌遊，堪稱台灣首場大型露天...
文化總會舉辦「桌遊春日祭」，逾10家桌遊品牌展出逾百款桌遊，堪稱台灣首場大型露天桌遊市集。圖/中華文化總會提供
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