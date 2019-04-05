全身癢並非皮膚病！ 老翁就醫赫然發現罹癌

2019-04-05 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中一名73歲老翁突然不明原因全身搔癢，一癢就抓，抓到四肢流血結痂，連腳都腫起來，四處求醫，甚至自費買高價藥物，卻未改善，最後經腹部超音波檢查，發現竟是肝癌引發的皮膚癢症狀。醫師提醒，皮膚癢不一定是皮膚病，也可能是肝臟出問題，慢性肝病病患發生全身性搔癢，一定要特別警覺。

台中慈濟醫院腸胃內科醫師林志明表示，肝臟主要是製造膽汁，由肝細胞分泌到膽管，膽汁匯集後通常先存在膽囊裡面，需要幫助消化時，將膽汁排入十二指腸。如果肝臟、膽或胰臟因為發炎、腫瘤或服用藥物等原因，造成膽管阻塞、膽汁鬱積、排泄不順，這些膽汁就會跟著血液全身跑，累積在皮膚上呈現搔癢等症狀。

林志明說，肝癌以皮膚癢的方式表現比較特別，也容易讓病人與家屬誤以為是皮膚病、工作勞累產生的倦怠不適，或是掛錯科別，結果一直拖延到肝癌後期，已發生肝脾腫大、腹水、黃疸及水腫等症狀，才到醫院就診。