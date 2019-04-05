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全身癢並非皮膚病！ 老翁就醫赫然發現罹癌

2019-04-05 16:57聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中一名73歲老翁突然不明原因全身搔癢，一癢就抓，抓到四肢流血結痂，連腳都腫起來，四處求醫，甚至自費買高價藥物，卻未改善，最後經腹部超音波檢查，發現竟是肝癌引發的皮膚癢症狀。醫師提醒，皮膚癢不一定是皮膚病，也可能是肝臟出問題，慢性肝病病患發生全身性搔癢，一定要特別警覺。

台中慈濟醫院腸胃內科醫師林志明表示，肝臟主要是製造膽汁，由肝細胞分泌到膽管，膽汁匯集後通常先存在膽囊裡面，需要幫助消化時，將膽汁排入十二指腸。如果肝臟、膽或胰臟因為發炎、腫瘤或服用藥物等原因，造成膽管阻塞、膽汁鬱積、排泄不順，這些膽汁就會跟著血液全身跑，累積在皮膚上呈現搔癢等症狀。

林志明說，肝癌以皮膚癢的方式表現比較特別，也容易讓病人與家屬誤以為是皮膚病、工作勞累產生的倦怠不適，或是掛錯科別，結果一直拖延到肝癌後期，已發生肝脾腫大、腹水、黃疸及水腫等症狀，才到醫院就診。

林志明提醒，這種肝腫瘤產生的搔癢，通常是全身性的搔癢，合併出現或青或黃的皮膚病變，既不是皮膚疹也沒有病灶。如果本身有慢性肝病病史，出現全身搔癢、臉色發黃等症狀時就更要提高警覺，盡早就醫，如服用不明中草藥也要告知，讓醫師做適當的診斷及治療。

醫師提醒，皮膚癢不一定是皮膚病，也可能是肝臟出問題，慢性肝病病患發生全身性搔癢，...
醫師提醒，皮膚癢不一定是皮膚病，也可能是肝臟出問題，慢性肝病病患發生全身性搔癢，一定要特別警覺。圖／台中慈濟醫院提供
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肝癌醫師腫瘤
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