墾丁音樂季人氣再降 業者：史上最「冷」音樂季

2019-04-05 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在清明連假登場的墾丁春天音樂季，一直被視為墾丁重要的觀光指標，「春吶」等大型音樂會今年受墾丁觀光海嘯衝擊移往高雄後，唯一的大型售票音樂會「夏都春宴」昨天登場，單日票房比去年大跌一半，今、明天預售票也不如往年；除了墾丁高檔飯店開出住房長紅外，其它旅宿業住房率都不如去年同期，業者大嘆是「史上最冷音樂季」。

「原本以為清明4天連假住房只是慢熱，沒想到最後也沒熱起來，今年堪稱史上最冷的音樂季。」墾丁大街吳姓民宿業說，墾丁音樂季過去被樂迷譽為南台灣年度流行音樂盛事，全盛時期是一房難求的保證，昨天墾丁人氣最旺且熱門的面海區民宿，都還有店家貼出「尚有空房」告示，更別說墾丁核心區外旅宿店普遍不到五成了，是近20年來首見的低迷人氣。

他說，墾丁近幾年受到觀光海嘯衝擊和消費負面消息影響，人氣每況愈下，這幾年老牌「春天吶喊」、「春浪」和「泡泡音樂節」票房大跌，基於商業考量，今年全都出走，電音派對形態的「春宴」不是每個人都喜歡，墾丁音樂季多元音樂表演的魅力不再，年輕樂迷隨著場次縮水流失，這些人都是旅宿店的主力客層，自然反映在住房率上，加上近年新開的民宿的比歇業多，粥少僧多。

因客層區隔，墾丁五星級福華、凱撒和夏都沙灘酒店開出住房長紅，4天連假滿房2至3天；一家五星飯店主管說，即使在墾丁音樂季全盛時期，飯店就以純度假的家庭親子客層為主力，音樂季場次大縮水後，今年家庭親子客層的比例又多於往年。