「殺雞儆猴」警告誰？「紅漆猴」疑被抓走噴滿漆再放回

2019-04-05 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣人氣景點的仁山植物園出現一隻年紀相當人類青少年的猴子，被人噴了一整身紅漆，變成紅猴，引發眾怒批評太缺德。

在宜蘭，猴子被噴漆罕見，甚至是首見，縣政府重視，今天獲報後，立即追查與救援，初步發現，猴子被噴的紅漆很均勻，幾乎全身都有，顯示不是隨機或亂噴，因為猴子在野外遭受攻擊，一定會跑掉，被噴到紅漆會不規則且有限，但被害紅猴漆色是均勻，疑是被獵捕抓走後，在牠身上重複噴上紅漆再放走。

縣政府農業處指出，猴子除了被噴了一身紅漆，身上沒有明顯傷痕，且被釋回山林，惡作劇成份外，從台灣其他地方曾發生類似案件中比對，不排除有一種可能是，因有人或其住家曾被猴群騷擾，把猴子抓去噴漆再放回，是種警告手法，有如「殺雞儆猴」，用意是透過紅猴，警告其他猴群，如果再靠近人類住家，會跟紅猴同樣下場。

農業處表示，獵捕猴子與噴漆騷擾都已觸犯野生動保護法，可處以６萬到30萬元；至於被噴的紅漆很難洗掉了，如果要剃毛除漆，除野生動物捕抓困難外，也要評估合不合適，不過，猴子健康有求生能力，會盡量觀察，盡量不去擾動野生動物為原則。