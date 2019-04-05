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國5北上塞車時速34公里 雪隧回堵2公里

2019-04-05 14:00聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

根據高速公路1968網站即時路況，國5北上頭城至坪林行控路段，即時車速34公里，雪山隧道入口處排隊2公里，國3南下往國5南港系統排隊1公里。

高公局說，預計下午北上國1西螺-員林、國3大溪-龍潭、名間-竹山、國5頭城-坪林等路段可能出現車多壅塞情形，高公局建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。

根據高速公路1968網站即時路況，國5北上頭城至坪林行控路段，即時車速34公里，...
根據高速公路1968網站即時路況，國5北上頭城至坪林行控路段，即時車速34公里，雪山隧道入口處排隊2公里，國3南下往國5南港系統排隊1公里。圖／取自高速公路1968網站
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