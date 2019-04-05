清明養生 中醫師教你暖食茶飲養肝

2019-04-05 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



清明節是四大節氣之一，除了是掃墓季節，也是養生的好時機。台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗提醒民眾，清明氣候變暖，但同時開始進入梅雨季節，氣候較為潮濕外溫差也大，塵蟎黴菌等易滋生，有過敏症狀的民眾須多注意；此外，飲食上以清淡為宜，也可煮些豬、雞肝湯或茶飲來養肝暖脾並預防風寒。

陳潮宗說，清明節是華人四大節日之一，也是24節氣中的第5節氣，俗話說「清明時節雨紛紛」，此時氣候雖回溫，但因進入梅雨季節，容易下雨外氣候也潮濕，此時花粉大量飄散，塵蟎黴菌等易滋生外；而祭祖焚燒金紙時，所產生的空氣污染物，也會刺激呼吸系統，有過敏性鼻炎與皮膚炎的民眾，此時須多注意身體狀況。

此外，清明節也是養肝好時機。陳潮宗說，清明已是春天，屬養肝季節，肝屬木，木頭燃燒生火，肝沒養好就容易上火；民眾盡量不要熬夜、動怒外，飲食上以清淡為宜，可煮些豬、雞肝湯或魚湯來養肝暖脾，也可多吃菠菜、萵苣、蔥、薑等補充營養，避免上火或口腔發炎。