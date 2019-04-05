親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

清明養生  中醫師教你暖食茶飲養肝

2019-04-05 13:55聯合報 記者簡浩正╱即時報導

清明節是四大節氣之一，除了是掃墓季節，也是養生的好時機。台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗提醒民眾，清明氣候變暖，但同時開始進入梅雨季節，氣候較為潮濕外溫差也大，塵蟎黴菌等易滋生，有過敏症狀的民眾須多注意；此外，飲食上以清淡為宜，也可煮些豬、雞肝湯或茶飲來養肝暖脾並預防風寒。

陳潮宗說，清明節是華人四大節日之一，也是24節氣中的第5節氣，俗話說「清明時節雨紛紛」，此時氣候雖回溫，但因進入梅雨季節，容易下雨外氣候也潮濕，此時花粉大量飄散，塵蟎黴菌等易滋生外；而祭祖焚燒金紙時，所產生的空氣污染物，也會刺激呼吸系統，有過敏性鼻炎與皮膚炎的民眾，此時須多注意身體狀況。

此外，清明節也是養肝好時機。陳潮宗說，清明已是春天，屬養肝季節，肝屬木，木頭燃燒生火，肝沒養好就容易上火；民眾盡量不要熬夜、動怒外，飲食上以清淡為宜，可煮些豬、雞肝湯或魚湯來養肝暖脾，也可多吃菠菜、萵苣、蔥、薑等補充營養，避免上火或口腔發炎。

而在茶飲補氣上，陳潮宗則有兩點建議，如果是淋雨所引起感冒、風寒症狀，可喝薑茶、泡熱水方式緩解；但若是因病毒感染的感冒前期，則不能喝薑茶，應改喝金銀花、甘草等所熬煮茶飲來清熱消炎。

春天養肝，可多吃青色食物。圖為芹菜。 圖／本報資料照片
春天養肝，可多吃青色食物。圖為芹菜。 圖／本報資料照片
分享

清明節梅雨黴菌
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

普悠瑪出軌事故 台鐵將向日車和驗證單位咎責

2019-04-05 10:56

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

野炊不想「烙賽」 食藥署教露營客這樣做

2019-04-05 10:29

90歲阿嬤清明節堅持灶煨草仔粿 畫面讓網友大哭：吃不到了...

2019-04-05 10:00

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

太浪費？六都沒收車輛直接銷毀 北市、中市將研議自治條例

2019-04-04 23:23

墾丁音樂季人氣再降 業者：史上最「冷」音樂季

2019-04-05 14:04

「殺雞儆猴」警告誰？「紅漆猴」疑被抓走噴滿漆再放回

2019-04-05 14:02

國5北上塞車時速34公里 雪隧回堵2公里

2019-04-05 14:00

微弱鋒面快閃遠離 氣象專家：天氣越來越好到下周二

2019-04-05 13:48

鼓勵親近山林 內政部6月起簡化登山程序

2019-04-05 13:42

同性戀死刑 王丹：籲支持同志平權人士抵制汶萊

2019-04-05 12:50

好天氣到下周二！ 10日北部及東半部短暫陣雨

2019-04-05 12:41

桃園機場上午演出狗狗逛跑道覓食 導致跑道兩次關閉

2019-04-05 12:20

影／油鍋起火怎麼辦？ 消防署公布正確的滅火步驟

2019-04-05 11:52

春天陰雨綿綿影響捐血量 台北血液庫存剩3.5天

2019-04-05 11:46

加強行車安全 台鐵增開檢修班、主風泵分解訓練

2019-04-05 11:37

上網拍賣耳溫槍挨罰三萬 食藥署：最重可罰二百萬元

2019-04-05 11:20

南北潤餅餡料差很多 糖粉撒好撒滿的是哪裡人

2019-04-05 10:37

蚊子擾夢是牠的錯還是你的錯？ 中醫師提醒調整體質

2019-04-05 10:26

普悠瑪事故 台鐵將究責求償日車及勞氏驗證

2019-04-05 10:13

培育食農新生代！ 台灣第一家食農加速器 結盟多所大學

2019-04-05 07:27

糞便潛血若異常再篩一次就會沒事？ 專家不同意

2019-04-05 07:26

狂用痠痛藥膏 運動員中毒死

2019-04-05 01:03

噴霧式防曬10點叮嚀 避免誤吸導致過敏

2019-04-05 01:03

過敏體質+使用不當 噴霧式防曬險奪他的命

2019-04-05 01:03

業代進手術室 需受訓拿證照

2019-04-05 01:03

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

健康你我他／用牙撕包裝 三餐啃不停 賠上門牙

2019-04-04 23:56

四價流感疫苗仍未定案 醫：恐延誤接種

2019-04-04 23:56

台北血荒 東區捐血車增夜班

2019-04-04 23:56

我的經驗／坦然面對大腸癌 想為行醫再活千日

2019-04-04 23:56

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

美節目拍媽祖 入圍艾美獎

2019-04-04 23:23

沒入車輛怎處理？ 全台規定不一

2019-04-04 23:17
看更多

熱門文章

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

2019-04-04 18:36

切記！這些掃墓禁忌不要犯 厄運不上身

2019-04-04 19:42

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

飛日本好便宜！ 香草、樂桃都祭出促銷機票

2019-04-05 07:54

把握好天氣出遊！ 吳德榮：下周三變天

2019-04-05 07:32

清明節掃墓旅遊車潮 各國道南下一早就塞

2019-04-05 07:41

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

準！寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀

2019-04-04 17:01

香草航空促銷準備搶購機票！ 飛日本大阪828元起

2019-04-04 16:17

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 09:40

連假+清明！明國道4天車最多 避開5地雷路段

2019-04-04 19:03

寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 00:11

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

每日星座運勢／摩羯成功否在於相信 打扮有助戀愛

2019-04-05 00:00

連假不知去哪玩？爸媽的遛孩攻略看這裡！

2019-04-04 19:32

連假休日提案！百貨7大主題展 文青、網美各有據點遊逛

2019-04-04 15:17

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

台東2天5次密集地震 氣象局：屬同一震源助釋放能量

2019-04-04 15:58

影／好熱！清明連假一天比一天暖 中南部高溫飆30度

2019-04-04 17:41

廉航大亂鬥！ 不只香草樂桃 捷星也推出促銷機票

2019-04-05 10:10

照片照顧生病父母清糞便 他忽然終於懂尼采

2019-04-05 08:46

狂用痠痛藥膏 運動員中毒死

2019-04-05 01:03

車多壅塞！ 國5南向從上午塞到下午

2019-04-04 15:09

兒童節、清明節出勤上班 勞動部：工資加倍

2019-04-04 18:18

我的經驗／坦然面對大腸癌 想為行醫再活千日

2019-04-04 23:56

普悠瑪出軌事故 台鐵將向日車和驗證單位咎責

2019-04-05 10:56

影／印度漁民喜捉大群刺魟 拍片上網引動保團體大怒

2019-04-04 17:36

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

國道中部空拍龜速影音 賴清德、林佳龍也塞車遲到

2019-04-04 15:56

爆漿珍珠、巧克力不受控湧出來！玩新竹買伴手禮好療癒

2019-04-04 14:37

連假第二天國道5號 估行車時間為平日5倍

2019-04-04 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top