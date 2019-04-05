同性戀死刑 王丹：籲支持同志平權人士抵制汶萊

2019-04-05 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



伊斯蘭國家汶萊3日實施新刑法，同性性行為和通姦者將處以「石刑」極刑。對此，民運人士王丹在臉書表示，他呼籲支持同志平權、支持文明進步的人士，公開抵制汶萊。