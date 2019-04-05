好天氣到下周二！ 10日北部及東半部短暫陣雨

2019-04-05 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



氣象局說，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

周六至下周二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。

下周三、下周四北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。