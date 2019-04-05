親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

好天氣到下周二！ 10日北部及東半部短暫陣雨

2019-04-05 12:41聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

氣象局說，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。　　

周六至下周二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨。　　　

下周三、下周四北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。 　　

今天至下周三金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。近期天氣變化快速，留意最新氣象資訊。

今天午後各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天午後各地天氣。圖／取自氣象局網站
分享

氣象局金門
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

普悠瑪出軌事故 台鐵將向日車和驗證單位咎責

2019-04-05 10:56

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

野炊不想「烙賽」 食藥署教露營客這樣做

2019-04-05 10:29

90歲阿嬤清明節堅持灶煨草仔粿 畫面讓網友大哭：吃不到了...

2019-04-05 10:00

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

太浪費？六都沒收車輛直接銷毀 北市、中市將研議自治條例

2019-04-04 23:23

桃園機場上午演出狗狗逛跑道覓食 導致跑道兩次關閉

2019-04-05 12:20

影／油鍋起火怎麼辦？ 消防署公布正確的滅火步驟

2019-04-05 11:52

春天陰雨綿綿影響捐血量 台北血液庫存剩3.5天

2019-04-05 11:46

加強行車安全 台鐵增開檢修班、主風泵分解訓練

2019-04-05 11:37

上網拍賣耳溫槍挨罰三萬 食藥署：最重可罰二百萬元

2019-04-05 11:20

南北潤餅餡料差很多 糖粉撒好撒滿的是哪裡人

2019-04-05 10:37

蚊子擾夢是牠的錯還是你的錯？ 中醫師提醒調整體質

2019-04-05 10:26

普悠瑪事故 台鐵將究責求償日車及勞氏驗證

2019-04-05 10:13

培育食農新生代！ 台灣第一家食農加速器 結盟多所大學

2019-04-05 07:27

糞便潛血若異常再篩一次就會沒事？ 專家不同意

2019-04-05 07:26

狂用痠痛藥膏 運動員中毒死

2019-04-05 01:03

噴霧式防曬10點叮嚀 避免誤吸導致過敏

2019-04-05 01:03

過敏體質+使用不當 噴霧式防曬險奪他的命

2019-04-05 01:03

業代進手術室 需受訓拿證照

2019-04-05 01:03

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

健康你我他／用牙撕包裝 三餐啃不停 賠上門牙

2019-04-04 23:56

四價流感疫苗仍未定案 醫：恐延誤接種

2019-04-04 23:56

台北血荒 東區捐血車增夜班

2019-04-04 23:56

我的經驗／坦然面對大腸癌 想為行醫再活千日

2019-04-04 23:56

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

美節目拍媽祖 入圍艾美獎

2019-04-04 23:23

沒入車輛怎處理？ 全台規定不一

2019-04-04 23:17

掃墓 汗蜂衝入眼 腫成雞蛋大

2019-04-04 23:05

曬書VS綠色雙市集台北城南登場 毛小孩也來湊熱鬧

2019-04-04 22:56

跨世代歡慶兒童節 故宮邀爺奶說「犧尊」文物故事

2019-04-04 22:56

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

夾娃娃機內驚見「祭拜神物」 網笑：半夜生意會很好

2019-04-04 20:00

非洲豬瘟會議台灣未收通知 陳吉仲：防疫無國界等通知

2019-04-04 18:28

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27
看更多

熱門文章

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

2019-04-04 18:36

切記！這些掃墓禁忌不要犯 厄運不上身

2019-04-04 19:42

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

樂桃航空24小時限時促銷 飛日本580元起

2019-04-04 13:32

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

「水原牛肋排炸雞」開賣！炸雞買1送1 2人同行再送和牛

2019-04-04 12:21

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

清明節掃墓旅遊車潮 各國道南下一早就塞

2019-04-05 07:41

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

把握好天氣出遊！ 吳德榮：下周三變天

2019-04-05 07:32

準！寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀

2019-04-04 17:01

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

飛日本好便宜！ 香草、樂桃都祭出促銷機票

2019-04-05 07:54

香草航空促銷準備搶購機票！ 飛日本大阪828元起

2019-04-04 16:17

清明連假首日 國5天沒亮就塞爆

2019-04-04 12:55

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

連假+清明！明國道4天車最多 避開5地雷路段

2019-04-04 19:03

寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 00:11

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 09:40

每日星座運勢／摩羯成功否在於相信 打扮有助戀愛

2019-04-05 00:00

連假不知去哪玩？爸媽的遛孩攻略看這裡！

2019-04-04 19:32

高乘載中午結束 下午出門避開5大國道路段

2019-04-04 13:27

連假休日提案！百貨7大主題展 文青、網美各有據點遊逛

2019-04-04 15:17

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

明天有5地雷路段 小心連假車潮

2019-04-04 12:54

台東2天5次密集地震 氣象局：屬同一震源助釋放能量

2019-04-04 15:58

影／好熱！清明連假一天比一天暖 中南部高溫飆30度

2019-04-04 17:41

蘇花改凌晨3時湧南下車潮 估午後恢復正常車速

2019-04-04 13:19

照片照顧生病父母清糞便 他忽然終於懂尼采

2019-04-05 08:46

廉航大亂鬥！ 不只香草樂桃 捷星也推出促銷機票

2019-04-05 10:10

沒兩步路就要抱抱 是孩子太懶還是大人太寵？小心造成發展遲緩

2019-04-04 13:12

車多壅塞！ 國5南向從上午塞到下午

2019-04-04 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top