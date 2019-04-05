春天陰雨綿綿影響捐血量 台北血液庫存剩3.5天

2019-04-05 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



春季天候不穩，時而陰雨綿綿，影響民眾出門意願也牽動捐血量。台灣血液基金會表示，目前全國平均血液庫存為5.3天，其中又以台北最缺、庫存進剩3.5天，盼民眾在連續假期間撥冗挽袖捐熱血。

台灣血液基金會台北捐血中心組長洪英聖說，一般來說，平日每日可取得1600至1700袋的捐血量，假日可取得3000至3500袋，不過一旦天候不佳，每日可能會少500至1000袋左右，近日血液庫存減少可能與天候與民眾忙於掃墓祭祖有關。

洪英聖說，目前全國平均血液庫存為5.3天，其中A型血液庫存為5.4天、B型為5.4天、O型為5.1天、AB型為5.8天。以地理位置區分，台北地區最缺，目前血液庫存為3.5天（A型血為3.8天、B型為3.9天、O型為3天、AB型為4.5天），新竹地區為5.3天（A型為5.6天、B型為4天、O型為6.1天、AB型為3.9天）、台中地區為4.2天（A型為3.4天、B型為6.3天、O型為3.6天、AB型為3.5天）。