面對死亡不容易 醫師鼓勵諮商全家一起談

2019-04-05 11:50 中央社 中央社



95歲老先生已多重器官衰竭，醫師和家屬反覆討論，有共識決定不再勉強，但病人小兒子堅持救到底。專家說，家屬的堅持常有背後理由，唯有及早溝通、諮商，才能順利化解。

亞洲第一部保障病人自主權利的「病人自主權利法」在今年1月6日正式施行，民眾可經預立醫療照護諮商（ACP）後，完成預立醫療決定（AD）。

病主法上路3個月來，全台超過80家醫院提供預立醫療照護諮商，根據衛生福利部登錄資料，全台至今有近2000人簽署預立醫療決定。

不過，不少醫師認為，就算民眾簽署AD，也未必就能善終。最終執行時臨床醫師仍會顧慮家屬想法，如果和家屬的溝通沒做好，AD啟動就有困難。

台北市聯醫仁愛院區神經外科主治醫師張麟受訪時說，民眾的AD確實有可能不被啟動，「因死人不會告你，但活人會告你」。

所以醫師在進行ACP時都會反覆提醒意願人，未來能不能保障善終、確實依照意願。張麟說，絕對不是照著AD這張紙，而是要看身邊的家人是否認同，也因此諮商時要邀身邊親近一起討論。

張麟說，曾有老婦人帶著兒子來諮商，兒子問：「是不是簽了你們就不會救我媽？」「不插管是不是很殘忍？」但在諮商團隊說明後，兒子理解了，後續就會支持媽媽的決定。未來當媽媽的臨床條件符合，啟動就不會遇到阻礙。

台大醫院家庭醫學科主任蔡兆勳表示，末期照顧牽涉到生命的進展，執行AD會遇到生命結束的問題。當死亡不可避免，不只要照顧病人，也要照顧家屬。就算病人簽了AD，但子女不捨，也不能因此指責子女違反倫理與法律，這也導致醫療照護的兩難。

張麟就遇過一個印象深刻的個案。95歲老先生病重已有敗血症，且多重器官衰竭，醫師認為狀況已不可逆轉，反覆跟家屬討論，也許不要繼續勉強，對老先生太折磨。

老先生的幾個兒子都同意，唯有小兒子非常堅持，他雖然理解醫師的判斷，但希望盡力救。張麟和小兒子接觸久了之後，小兒子才提起堅持的原因。原來是有一天下午，爸爸曾對他說「要活到104歲」，他認為這是他跟爸爸之間的承諾，必須努力守護。

及早做醫療照護諮商，是不讓家人為難的體貼。台大醫院安寧緩和醫療病房主任姚建安分享，64歲張鼎筠是台大醫院第一例完成預立醫療決定者，張先生在新法上路不久，就帶著兒子踏入諮商門診，開啟父子倆生平第一次、有關死亡的對談。

張鼎筠受訪時說，過去曾有照顧家人的經驗，也曾看過親戚因失智症臥床多年，在臨終前，病人的家人、子女又常常捨不得放手，結果病人持續拖磨，生活失去品質。他希望人生最後一段路不要維生治療、不要人工營養、也不要插管。更重要的是，他希望全家人都了解並支持他的決定。

過去沒有ACP，張鼎筠說，想跟孩子談善終議題都不知道怎麼開口，可能還要特別約到咖啡廳去聊。有病主法之後，他選了兒子當醫療委任代理人，諮商時兩人針對內容逐一討論，氣氛輕鬆愉快，也談得很仔細。再由太太和媳婦當AD的見證人，女兒和女婿也都知道他的決定，全家都有共識。

張鼎筠表示，很多人抱著「船到橋頭自然直」的心情，不願提前談死；但他年紀漸長，未來可能活到90歲，也可能現在就是最後一天。或許會在睡夢中離世，也可能遭逢意外成植物人。人一定會老，也一定會死，「就算害怕，也要面對」。

台大醫院臨床倫理委員會執行秘書蔡甫昌受訪時說，許多人可能不習慣面對死亡、對生死沒有想像或不了解生命教育，每個人都有自己開啟死亡討論的時間，推動病主法不需強求。

蔡甫昌說，預立醫療照護諮商提供機會給「想開啟死亡討論」、或「曾看過非常沒尊嚴的照護現場」、「家屬有病史」者，有諮商團隊的資源可以利用，引導民眾正面討論死亡。