病主法不等於安樂死 民眾認知不足易錯誤期待

2019-04-05 11:51 中央社 台北5日電



病人自主權利法上路3個月，民眾普遍認知不足，而且台灣社會避談死亡，醫師觀察到，民眾對病主法反應有「不想談」與「期待過高」兩種，甚至以為病主法賦予的權利等同安樂死。

「病人自主權利法」核心重點是意願人面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及政府公告的嚴重疾病下，可預先選擇接受或拒絕維生治療及營養。法案在民國104年12月立法，今年1月6日施行。

依照法案內容，具完全行為能力的年滿20歲、或未成年但已婚者，經醫療機構提供預立醫療照護諮商後，並在醫療代理人及近親至少2人見證下，簽署預立醫療決定，為自己預約善終。

從推動近20年的安寧緩和醫療條例，到如今的病主法，都反映了民眾對善終的期待，但也觸及安樂死的議題。已故的體育主播傅達仁曾向總統喊話要求安樂死合法；醫師江盛也發起安樂死合法化全國性公民投票案。

彰化基督教醫院安寧緩和療護科主任蔡佩渝受訪時說，從參與試辦病主法醫療照護諮商2年多經驗中觀察到，民眾對病主法認知不足，不認為預立醫療照護諮商是重要的，也覺得不需要預立醫療決定，畢竟文化和情感面都覺得談死是觸楣頭。

蔡佩渝表示，有些很積極主動來預立醫療照護諮商的民眾又對病主法有過高、不合理的期待，因為近年一些社會名人事件，民眾會以為病主法就是安樂死法案，不管面臨什麼情況都選擇拒絕醫療，做法相對極端。

如果聽到民眾想要安樂死，蔡佩渝會先了解他們對「安樂死」的想像，結果發現很多人的想法都不一樣。有些人說：「我不怕死，但我怕死亡之前的受苦」「希望死亡的過程明快。」也有人說：「我已經跟家人道謝道歉道愛道別了，老天爺怎麼還不把我接走？」背後可能都與擔心死亡過程太久、太痛苦有關。

馬偕醫院安寧中心資深主治醫師蘇文浩表示，安樂死最重要的目的是透過某種方式追求好的「死亡品質」、不想要痛苦；但安寧緩和醫療條例和病主法是追求臨終前好的「生活品質」，兩者的訴求並不相同。

蘇文浩表示，有別於安樂死有協助自殺的爭議，「在安寧緩和醫療及病主法中，病人的死亡是歸因於疾病。」這些病人可能因吸入性肺炎、感染或其他問題瀕死，但醫療端依病人的意願不加干涉，病人自然死亡。

高雄榮民總醫院安寧病房主任薛光傑則說，民眾對安樂死的渴求，也可能與安寧緩和醫療在臨床介入太慢有關。其實緩和醫療有方法可以改善病人的生活品質，讓病人更有勇氣與體力面對疾病的治癒性療程。

薛光傑表示，很多癌症病人常會訴說因治療受苦，卻可能因疾病未到末期定義、民眾以為安寧就是「等死」，原團隊仍在積極治療而未考量，病患也未必有機會接觸緩和醫療資源。

薛光傑說，當疾病到中晚期，病人愈來愈不舒服，治癒性療法也逐漸失效時，應及早舉行家庭會議討論後續的醫療照護選項，及早開啟善終選擇的對話。

台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳近日門診遇到一名40餘歲的女士，多年前就發現乳癌，但因過去家人及朋友接受化療的痛苦經驗，讓她畏懼治療，目前多處轉移，疼痛不已。到台大醫院看診時，哭著拜託「只要不痛就好，其他都願意配合」，聽了讓人鼻酸。

經短暫的討論溝通，蔡兆勳說，他深刻了解，這名女病人處在孤立無援狀態，近日已嚴重不良於行，只能坐輪椅，但也無人可協助推輪椅。在離開診間時，他特別請志工來協助結帳、領藥。

蔡兆勳表示，破解癌症病人因恐懼而錯失治療的機會是一個重要的課題，生命末期照護的核心，除了肉體症狀的緩解，更重要的是要讓病人有愛的感覺，繼而感受生命還有意義，才是病人善終的不二法門。