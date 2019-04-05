親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

病主法不等於安樂死 民眾認知不足易錯誤期待

2019-04-05 11:51中央社 台北5日電

病人自主權利法上路3個月，民眾普遍認知不足，而且台灣社會避談死亡，醫師觀察到，民眾對病主法反應有「不想談」與「期待過高」兩種，甚至以為病主法賦予的權利等同安樂死

「病人自主權利法」核心重點是意願人面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及政府公告的嚴重疾病下，可預先選擇接受或拒絕維生治療及營養。法案在民國104年12月立法，今年1月6日施行。

依照法案內容，具完全行為能力的年滿20歲、或未成年但已婚者，經醫療機構提供預立醫療照護諮商後，並在醫療代理人及近親至少2人見證下，簽署預立醫療決定，為自己預約善終。

從推動近20年的安寧緩和醫療條例，到如今的病主法，都反映了民眾對善終的期待，但也觸及安樂死的議題。已故的體育主播傅達仁曾向總統喊話要求安樂死合法；醫師江盛也發起安樂死合法化全國性公民投票案。

彰化基督教醫院安寧緩和療護科主任蔡佩渝受訪時說，從參與試辦病主法醫療照護諮商2年多經驗中觀察到，民眾對病主法認知不足，不認為預立醫療照護諮商是重要的，也覺得不需要預立醫療決定，畢竟文化和情感面都覺得談死是觸楣頭。

蔡佩渝表示，有些很積極主動來預立醫療照護諮商的民眾又對病主法有過高、不合理的期待，因為近年一些社會名人事件，民眾會以為病主法就是安樂死法案，不管面臨什麼情況都選擇拒絕醫療，做法相對極端。

如果聽到民眾想要安樂死，蔡佩渝會先了解他們對「安樂死」的想像，結果發現很多人的想法都不一樣。有些人說：「我不怕死，但我怕死亡之前的受苦」「希望死亡的過程明快。」也有人說：「我已經跟家人道謝道歉道愛道別了，老天爺怎麼還不把我接走？」背後可能都與擔心死亡過程太久、太痛苦有關。

馬偕醫院安寧中心資深主治醫師蘇文浩表示，安樂死最重要的目的是透過某種方式追求好的「死亡品質」、不想要痛苦；但安寧緩和醫療條例和病主法是追求臨終前好的「生活品質」，兩者的訴求並不相同。

蘇文浩表示，有別於安樂死有協助自殺的爭議，「在安寧緩和醫療及病主法中，病人的死亡是歸因於疾病。」這些病人可能因吸入性肺炎、感染或其他問題瀕死，但醫療端依病人的意願不加干涉，病人自然死亡。

高雄榮民總醫院安寧病房主任薛光傑則說，民眾對安樂死的渴求，也可能與安寧緩和醫療在臨床介入太慢有關。其實緩和醫療有方法可以改善病人的生活品質，讓病人更有勇氣與體力面對疾病的治癒性療程。

薛光傑表示，很多癌症病人常會訴說因治療受苦，卻可能因疾病未到末期定義、民眾以為安寧就是「等死」，原團隊仍在積極治療而未考量，病患也未必有機會接觸緩和醫療資源。

薛光傑說，當疾病到中晚期，病人愈來愈不舒服，治癒性療法也逐漸失效時，應及早舉行家庭會議討論後續的醫療照護選項，及早開啟善終選擇的對話。

台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳近日門診遇到一名40餘歲的女士，多年前就發現乳癌，但因過去家人及朋友接受化療的痛苦經驗，讓她畏懼治療，目前多處轉移，疼痛不已。到台大醫院看診時，哭著拜託「只要不痛就好，其他都願意配合」，聽了讓人鼻酸。

經短暫的討論溝通，蔡兆勳說，他深刻了解，這名女病人處在孤立無援狀態，近日已嚴重不良於行，只能坐輪椅，但也無人可協助推輪椅。在離開診間時，他特別請志工來協助結帳、領藥。

蔡兆勳表示，破解癌症病人因恐懼而錯失治療的機會是一個重要的課題，生命末期照護的核心，除了肉體症狀的緩解，更重要的是要讓病人有愛的感覺，繼而感受生命還有意義，才是病人善終的不二法門。

安樂死病主法台大醫院
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

野炊不想「烙賽」 食藥署教露營客這樣做

2019-04-05 10:29

90歲阿嬤清明節堅持灶煨草仔粿 畫面讓網友大哭：吃不到了...

2019-04-05 10:00

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

太浪費？六都沒收車輛直接銷毀 北市、中市將研議自治條例

2019-04-04 23:23

同性戀死刑 王丹：籲支持同志平權人士抵制汶萊

2019-04-05 12:50

好天氣到下周二！ 10日北部及東半部短暫陣雨

2019-04-05 12:41

桃園機場上午演出狗狗逛跑道覓食 導致跑道兩次關閉

2019-04-05 12:20

影／油鍋起火怎麼辦？ 消防署公布正確的滅火步驟

2019-04-05 11:52

春天陰雨綿綿影響捐血量 台北血液庫存剩3.5天

2019-04-05 11:46

加強行車安全 台鐵增開檢修班、主風泵分解訓練

2019-04-05 11:37

上網拍賣耳溫槍挨罰三萬 食藥署：最重可罰二百萬元

2019-04-05 11:20

南北潤餅餡料差很多 糖粉撒好撒滿的是哪裡人

2019-04-05 10:37

蚊子擾夢是牠的錯還是你的錯？ 中醫師提醒調整體質

2019-04-05 10:26

普悠瑪事故 台鐵將究責求償日車及勞氏驗證

2019-04-05 10:13

培育食農新生代！ 台灣第一家食農加速器 結盟多所大學

2019-04-05 07:27

糞便潛血若異常再篩一次就會沒事？ 專家不同意

2019-04-05 07:26

狂用痠痛藥膏 運動員中毒死

2019-04-05 01:03

噴霧式防曬10點叮嚀 避免誤吸導致過敏

2019-04-05 01:03

過敏體質+使用不當 噴霧式防曬險奪他的命

2019-04-05 01:03

業代進手術室 需受訓拿證照

2019-04-05 01:03

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

健康你我他／用牙撕包裝 三餐啃不停 賠上門牙

2019-04-04 23:56

四價流感疫苗仍未定案 醫：恐延誤接種

2019-04-04 23:56

台北血荒 東區捐血車增夜班

2019-04-04 23:56

我的經驗／坦然面對大腸癌 想為行醫再活千日

2019-04-04 23:56

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

美節目拍媽祖 入圍艾美獎

2019-04-04 23:23

沒入車輛怎處理？ 全台規定不一

2019-04-04 23:17

掃墓 汗蜂衝入眼 腫成雞蛋大

2019-04-04 23:05

曬書VS綠色雙市集台北城南登場 毛小孩也來湊熱鬧

2019-04-04 22:56

跨世代歡慶兒童節 故宮邀爺奶說「犧尊」文物故事

2019-04-04 22:56

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

夾娃娃機內驚見「祭拜神物」 網笑：半夜生意會很好

2019-04-04 20:00

非洲豬瘟會議台灣未收通知 陳吉仲：防疫無國界等通知

2019-04-04 18:28
看更多

熱門文章

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

2019-04-04 18:36

切記！這些掃墓禁忌不要犯 厄運不上身

2019-04-04 19:42

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

樂桃航空24小時限時促銷 飛日本580元起

2019-04-04 13:32

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

「水原牛肋排炸雞」開賣！炸雞買1送1 2人同行再送和牛

2019-04-04 12:21

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

清明節掃墓旅遊車潮 各國道南下一早就塞

2019-04-05 07:41

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

把握好天氣出遊！ 吳德榮：下周三變天

2019-04-05 07:32

準！寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀

2019-04-04 17:01

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

飛日本好便宜！ 香草、樂桃都祭出促銷機票

2019-04-05 07:54

香草航空促銷準備搶購機票！ 飛日本大阪828元起

2019-04-04 16:17

清明連假首日 國5天沒亮就塞爆

2019-04-04 12:55

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

連假+清明！明國道4天車最多 避開5地雷路段

2019-04-04 19:03

寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 00:11

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 09:40

每日星座運勢／摩羯成功否在於相信 打扮有助戀愛

2019-04-05 00:00

連假不知去哪玩？爸媽的遛孩攻略看這裡！

2019-04-04 19:32

高乘載中午結束 下午出門避開5大國道路段

2019-04-04 13:27

連假休日提案！百貨7大主題展 文青、網美各有據點遊逛

2019-04-04 15:17

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

明天有5地雷路段 小心連假車潮

2019-04-04 12:54

台東2天5次密集地震 氣象局：屬同一震源助釋放能量

2019-04-04 15:58

影／好熱！清明連假一天比一天暖 中南部高溫飆30度

2019-04-04 17:41

蘇花改凌晨3時湧南下車潮 估午後恢復正常車速

2019-04-04 13:19

照片照顧生病父母清糞便 他忽然終於懂尼采

2019-04-05 08:46

廉航大亂鬥！ 不只香草樂桃 捷星也推出促銷機票

2019-04-05 10:10

沒兩步路就要抱抱 是孩子太懶還是大人太寵？小心造成發展遲緩

2019-04-04 13:12

車多壅塞！ 國5南向從上午塞到下午

2019-04-04 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top