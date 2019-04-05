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上網拍賣耳溫槍挨罰三萬 食藥署：最重可罰二百萬元

2019-04-05 11:20聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

別以為家中的耳溫槍、吸鼻器、隱形眼鏡，可以隨意在網路上以二手價賣出。曾有一名高雄婦人，清出家中不用的耳溫槍上網拍賣，被高雄市衛生局開罰3萬元。衛福部食藥署提醒，若非具有藥商資格，隨意販售醫材，將可依違反藥事法開罰3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

電腦打開，想要什麼樣產品，只要打上關鍵字，就能直接搜尋，想要賣什麼，也只要開個帳戶，就能幫家裡的二手貨，尋覓一個好價錢。食藥署表示，近來網路違反販售醫材的情節偶爾會出現，多數都是不知情法律而觸法，但民眾一定要注意，就算是初犯，也會開罰最低3萬元的罰金，千萬別為了出清家中二手貨而觸法。

食藥署說，能在網路上販售醫材一定要具備藥商資格，且有限制於網路上販售醫材的等級，從101年起，食藥署已經開放739項可以在網路上販售的醫材，多屬於風險最低的第一等級醫材，光是第一等級醫材就有721項。

食藥署也說明，第一等級的醫材像是護腕、護膝、紗布、OK繃等，其餘第二等級的醫材有18項，如體脂機、保險套、衛生棉條、月經量杯等，但是要販售這些醫材的前提，一定要具備藥商資格，且在販售的網頁上，一定要完整揭露醫材的許可證、藥商（局）的許可執照資訊，以及消費者諮詢專線。

民眾在購買醫材時，建議遵循醫材安心3步驟，「一認、二看、三會用」。先認識哪些產品是醫療器材，第二步驟是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，並進一步確認醫療器材的標籤、仿單及包裝等標示內容，是否清楚標示出廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期及有效期間等資訊。

最後一步則是在使用醫療器材前要詳閱說明書，使用過程中一旦發現有不良品，或使用後發生不良反應，可直接到藥物食品化粧品上市後品質管理系統（ http://qms.fda.gov.tw ）通報，或撥打不良反應通報專線（02）2396-0100進行通報。

高雄一名女性曾因於網路上出清家中的二手耳溫槍，卻因未具藥商資格，被罰3萬元。圖為...
高雄一名女性曾因於網路上出清家中的二手耳溫槍，卻因未具藥商資格，被罰3萬元。圖為示意圖，非新聞當事人。本報系資料照片
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