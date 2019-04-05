野炊不想「烙賽」 食藥署教露營客這樣做

2019-04-05 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



清明連假，國道塞爆，民眾紛紛外出遠行，近年露營野炊風潮正夯，但食材的保存卻成了隱憂，衛福部食藥署提醒，食材保存不慎，或是調理不當，都可能造成食物中毒。根據食藥署統計，近年最常引起食物中毒以因食物受仙人掌桿菌汙染為主，食物中帶菌率高，只要食品存放在攝氏20度以上的環境，就可能使仙人掌桿菌在食物中大量產生毒素，導致民眾中毒。

●仙人掌桿菌容易透過灰塵、昆蟲傳播汙染食物

根據衛福部食藥署統計，去年食物中毒案件達398件，中毒患者多達4614位，其中最常見的是感染仙人掌桿菌中毒，其次為諾羅病毒。造成中毒的原因多數不明，能確定直接關係的中毒原因，則是以盒餐類引發的食物中毒最多，其次為複合調理食品。發生食物中毒的場所以供膳之營業場所，即餐廳等，再者為學校，第三名為自宅。

食藥署表示，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播汙染食品，食品中帶菌率可高達20％到70％。食品被仙人掌桿菌汙染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。

造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於溫度20度以上的環境中，放置時間過長，仙人掌桿菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

仙人掌桿菌中毒的患者分為「嘔吐型」或「腹瀉型」，嘔吐型的潛伏期短，約半小時到6小時之間，原因食品大都和米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。

腹瀉型的患者潛伏期較長，約6小時到15小時間症狀才會出現，引發腹瀉的原因，通常源自於食品為香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品等被仙人掌桿菌污染，症狀常會以水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

●露客別嫌麻煩 攜帶食材得注重存放溫度

食藥署提醒熱愛露營的民眾，攜帶食材赴露營區野炊，應採「低溫保鮮，生熟食分開放」的原則，各種生肉、海鮮、奶類，以及切好的蔬果或熟食，都需要低溫保存。

通常露營時可攜帶小冰箱、冰桶或保溫袋來存放食材，插電式的小冰箱最安全，可時刻保持低溫，如果只用一個隔熱袋或冰桶，就不建議攜帶生鮮類，最好再多放一些保冷劑讓食材保鮮。

冰桶或冰箱內的生食與熟食一定要分開存放，因為生食可能含有微生物或寄生蟲，若將熟食與生食共同存放，可能會遭受汙染，最好把生食與熟食分別存放在密封盒中。

若是袋裝，則一定要將袋口確實密封。容易出水的食材放底層，乾鬆的食材放在最上層，冰桶或冰箱應置放於陰涼處，並減少打開次數。

野炊所使用的砧板、刀具也應區分生、熟食專用，避免交叉污染；所有食材皆應充分加熱，食品中心溫度至少須超過7度，微生物才容易被消滅。食物煮好之後應儘速吃完，若在室溫環境中放太久，容易增生細菌，造成嘔吐或腹瀉等食品中毒的症狀。

●預防食品中毒「5要原則」

原則一／要洗手

調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮

原則二／要新鮮

食材要新鮮，用水要衛生

原則三／要生熟食分開

處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染

原則四／要徹底加熱

食品中心溫度超過攝氏70度，細菌才容易被消滅

原則五／要注意保存溫度