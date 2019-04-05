蚊子擾夢是牠的錯還是你的錯？ 中醫師提醒調整體質

2019-04-05 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



天氣漸漸暖和，蚊子也開始出沒，整夜縈繞在耳邊的嗡嗡叫聲十分擾人。要避免蚊子靠近，除了蚊香、電蚊香、驅蚊的天然植物等配備，其實體質調整也是值得注意的一環。中醫師指出，體溫高、體味重的人最容易成為蚊子優先攻擊的目標，飲食與生活習慣宜適當調整才好。

中華民國中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗說，蚊蟲除了有趨光性，也具趨熱性，容易在體溫偏高的人們身上駐足，像是燥熱體質或濕熱體質的族群。這群人常見多汗、口臭、便秘或腹瀉、糞便黏稠、皮膚搔癢等，這源於先天體質，也受日常生活習慣影響，如睡眠不足、熬夜壓力大、吃太多紅肉、蔥薑蒜等刺激性食物。

蚊子除了趨熱，還藉由嗅覺刺激定位攻擊目標，人們呼吸釋出的二氧化碳、排汗中夾帶的乳酸與皮膚細菌代謝物等都會成為吸引蚊子的誘因。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰說，飲食上偏好甜食、酒精、重口味、油炸食物、辛辣等刺激性食物，或是平日裡常熬夜、易緊張、想得多、不愛喝水等習慣，都會影響人體健康代謝與體位，長此以往將漸漸吸引蚊子靠近。

要調整回蚊子不愛的健康體質，周宗翰提醒，生活習慣要反其道而行，像是少碰燒烤油炸、刺激性或生冷食物、避免熬夜、適度排解壓力等。陰虛內熱者可飲用微微偏涼的茶飲，像是綠茶，同時可搭配滋陰清熱的桑葚、枸杞、沙參、玉竹、天冬或石斛等。