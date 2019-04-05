大學教授久站上課竟腰椎滑脫 徒手復健讓他免開刀

2019-04-05 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



45歲的大學教授因長期久站上課加上姿勢不良，腰痛、右腳痠已好幾個月，一度還在課堂上穿護腰，就醫被診斷為腰椎滑脫，一度擔心自己得面臨開刀命運。所幸醫師診斷他的症狀還在初期，經每周一次、長達半年復健治療，終於解除不適症狀。

活力得中山脊椎外科醫院復健室組長徐佩萱表示，脊椎滑脫是指脊椎鬆脫滑動，椎體往前或往後移，導致下背部和臀部的肌肉攣縮疼痛，穿護具而不治療，長期下來可能壓迫神經，惡化者就只能開刀將滑脫椎體復位。近年來脊椎滑脫甚至有年輕化趨勢，但不一定須開刀，持續保守治療也有機會改善。

徐佩萱說，脊椎滑脫好發於50歲以上女性，不過近來習慣駝背的年輕人、久站工作、肥胖、腹肌無力、搬重物及清潔人員等，都是好發族群，也有重度路跑者習慣性腰痛。透過物理治療、背部熱敷、脊椎牽引及電療等，都能改善脊椎滑脫，如在家常做伸展運動，也能減少背痛、肌肉緊繃及減緩神經壓迫。