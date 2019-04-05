培育食農新生代！ 台灣第一家食農加速器 結盟多所大學

2019-04-05 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



好食好事基金會去年啟動「加速器種子計畫」，成為台灣第一家食農加速器，培育食農新創團隊。除了與美國麻省理工學院（MIT) 合作，採用「多個業師對一個團隊」業師輔導系統，也同步鏈結以色列與東南亞創投資源，讓團隊接軌國際，更與國內多所大學產學結盟，催生台灣下一個食農獨角獸。

好食好事基金會成立於2017年，基金會執行長歐陽思菊表示，全球面臨氣候環境變遷，嚴重影響農業產量、品質以及食物短缺問題，台灣農民平均年齡約63歲，也有新一代承接問題。基金會希望以國際與創新思維，扶植台灣的食農新創者，拓展到國際市場。

為鼓勵更多人加入食農創新與創業領域，好食好事基金會去年先與美國麻省理工學院合作推動「創業極限挑戰營」，讓台灣有食農創業想法的大學生有機會跟國際交流，第二年並與矽谷的加速器和美國業師合辦。

歐陽思菊說，過程中，他們發現台灣想做食農創新議題的年輕人不少，因此去年11月啟動「加速器種子計畫」，協助具備早期產品與商業模式的團隊以創新思維與科技應用，建立市場影響力，特別注重過去常被忽略的市場需求和關鍵客戶。

加速器種子計畫提供4個月的免費加速課程輔導，邀請國內超過25位業師為團隊講授課程。歐陽思菊說，團隊歷經加速發展，在商業模式都做了很大調整，有團隊運用AI技術發展智能水產養殖，也有團隊培育平腹小蜂以降低農藥使用來提升荔枝產銷價值。

除了國內業師加持外，計畫另一大特色是MIT VMS業師輔導系統，平均一個團隊有兩到三位業師，且全程陪伴輔導，幫忙鏈結食農人脈及社群，打造出具有說服力的商業計畫書和募資計畫，並協助團隊對接到東南亞農場和業主談技術運用。

好食好事基金會與中興、屏科大和嘉義大學等以農業和食品發展為主的大學產學結盟，協助學生將課堂上的創意點子落實市場，也與屏科大合作贊助研究生的研究發展計畫，提供獎學金補助，希望相關研究更具市場性和應用性。