竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



原在竹科工作且擔任主管的魏志豪，四年前放棄十幾萬月薪，成立明谷農業生技，日前得到好食好事潛力獨角獸獎，獲得70萬市場驗證金及30萬海外加速競賽贊助金。

魏志豪原在竹科光電業工作，負責植物照明領域的開發，同時在職進修台大生物科技所博士學位。由於他有過敏體質，每周要通勤台北、新竹，「所有事情都積在一起」，因為太勞累，免疫系統變差，過敏大發作，剛出生的孩子也常過敏氣喘，一發作就要掛急診住院，生活一團糟。

「小朋友的身體難受，大人的心裡也跟著難過。」魏志豪說，他開始在家裡建立一個3坪的小型植物工場， 研究環控栽培中草藥，也是他博士論文的題目。「從一個小盆子只種兩顆蔬菜，到種滿整個家」，一步一步慢慢來。

魏志豪說，環控栽培可以提升作物的生長速度，除了好的栽培環境，還要給予適當逆境，才能成長卓越。他們開發逆境配方來種植中草藥，有效提升活性；以純有機食材取代昆蟲，生產出純素的蟲草，沒有重金屬及農藥問題，目前有四件蟲草發明專利。

魏志豪說，他很感謝太太和父母的支持，「因為薪水落差非常大」，現在薪水不到之前的一半，最慘時一年長達十個月都在賠錢，「每天都覺得是經營的最後一天」。幸好每次快要「活」不下去時，都會有貴人相助，包括這次的好食好事加速器。

「加速器是我們的救命稻草」，魏志豪說，團隊成員都是技術出生，對市場和行銷很不熟，加速器的業師，協助他們調整商業模式。現在公司已經上軌道，建立藥局等通路，若有固定、大型的契作訂單，每月可固定賺到50萬至100萬，也正和國外保健食品廠商洽談，希望打入馬來西亞的直銷商，預估2019年能達成千萬營收並損益兩平。