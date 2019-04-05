糞便潛血若異常再篩一次就會沒事？ 專家不同意

2019-04-05 07:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



坊間流傳，如果接受糞便潛血檢查，結果異常，再篩一次就沒事了。衛福部國健署指出，根據癌症篩檢資料庫顯示，篩檢結果陽性的民眾做後續確認，60%是癌前病變及癌症、25%為痔瘡、15%為潰瘍出血及其他，因此糞便潛血呈現陽性反應的民眾，後續應要接受大腸鏡檢查。

國健署指出、許多民眾做了糞便潛血篩檢，結果陽性，後來再去做一次篩檢呈現陰性，就沒有接受大腸鏡確診。事實上，糞便因為摩擦腫瘤或瘜肉導致間歇性出血並混入其中，糞便不會每處都沾有微量血液，因此民眾第一次篩檢結果為陽性，不應抱持僥倖態度，後續應要接受大腸鏡檢查。

另外，想要遠離大腸癌，重要的關鍵是培養健康的生活習慣，國健署建議掌握以下三個原則：

1.多運動，天天量體重，維持健康體位｛BMI=體重（公斤）/（身高（公尺）x身高（公尺）｝在 18.5-24。

2.清淡飲食，盡量以汆燙、水煮，減少油炸物、燒烤、加工肉與紅肉的攝取。