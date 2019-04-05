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醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

業代直接代替醫師上刀，過去時有所聞，外科醫師表面上是醫術高明的名醫，私下卻被同業譏笑「根本不會開刀」，但業代不能執行醫療業務，否則將視為密醫，可依醫師法，最高可處5年以下有期徒刑、併科最高150萬元罰金，但仍有業代願意鋌而走險，醫師透露，與部分醫師能力不足有關。

手術功力已經是一百分的外科醫師，就算不熟悉新的醫材，業代給予一些提點就能馬上上手」台大醫學院教授王明鉅說，他從未見過台大有醫師要求業代協助上刀，但曾聽聞有小醫院的醫師主動要求業代直接上刀。

他說，有些小醫院醫師能力不足又要搶快使用新的醫材，當作招攬病患的噱頭，患者收治了，人也躺在手術檯上，當刀畫下去後，卻根本不知道怎麼操作，跟刀業代原本僅是提點的角色，卻因為醫師能力不足，連基本手術能力都只有50分時，就會要求業代直接上場。

王明鉅說，跟刀業代明知不可為，卻礙於醫師仍是他們主要的客戶，當醫師有求於他，怎可能不答應，難道要醫師把傷口縫一縫把患者推回去，擺明說自己能力不足嗎？

開業整形外科醫師李久恆說，跟刀業代通常擔任指點的角色，骨科很常會請業代幫忙拉勾，通常不會全程開刀，頂多是一到兩個步驟會協助。花蓮慈濟副院長王立信說，為了保障手術室患者的權益，近年已經禁止業代跟刀，因此也不會有機會讓業代上刀的機會。

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