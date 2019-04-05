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天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

業代跟刀，醫院若沒有相關規定，患者等於暴露在感染風險之中。國外曾發生過醫師不熟悉新醫材使用，業代直接代為操刀，患者最後不幸感染致死案例，國內不允許非醫療人員執刀，但並未禁止業代進手術房，多回歸到各醫院內規處理，國內已有學會發起教育訓練，自主控管業代出入資格，降低手術室感染風險。

台灣手術全期護理學會理事長傅玲表示，任何手術最怕的就是「感染」，各醫院為了加強感控，要求醫護人員進入手術房前，一定要完成刷手、消毒等步驟，甚至醫師要著手套時，還會請已經消毒完畢，並著好手套的護理人員協助，手術房也採無菌正壓的環境，就為了降低感染風險。

但隨著醫療器材的複雜度增加，醫師不熟悉器材，要求業代直接進手術室協助的情形也日漸增加，卻也成了手術室的「感控漏洞」，傅玲表示，曾聽聞有業代雖然做了簡易的消毒，卻帶著「又髒又舊的公事包」一起入內，手術室醫護忙進忙出，等到手術結束後才發現，業代竟將公事包帶入。

根據調查，業代跟刀，最常見的不良習慣為「不戴口罩」、「攜帶手機」等，而每個人身上依照清潔程度的不同，隨意都可能抖落3000到1萬顆微粒，最怕微粒帶有細菌，在進出手術室的過程中，帶進手術傷口中。

傅玲表示，從3年前起，協會認為業代進出手術室造成的感控風險提高，但又礙於業代仍有維護儀器等需求，發起替業代教育訓練的課程，包含進入手術室刷手、消毒，以及每個人身上會有多少落菌，只要任何步驟沒有注意，都會影響患者。

訓練課程發起至今已訓練超過一百名業代，只要訓練通過的業代，核發通過卡片式證書，並與國內多家醫學中心的手術室護理部合作，柔性勸導持有證書的業代才能進出手術室，若尚未受訓的業代，則不斷要求業代接受訓練。

傅玲說，政府目前未強制要求業代必須要受訓，很多業代不了解感控的重要性，如今發起該訓練，希望政府也能給予支持或訂定相關規範，以保障患者安全。

衛福部醫事司長石崇良回應，感控有納入評鑑，但是業代跟刀主要是他們有執行儀器保養或是協助教導的職責，至於如何規範業代進出手術室，仍回歸到醫院內部管理。

醫療器材複雜度增加，醫師不熟悉器材，要求業代直接進手術室協助的情形日漸增加。圖為...
醫療器材複雜度增加，醫師不熟悉器材，要求業代直接進手術室協助的情形日漸增加。圖為手術示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
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