影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



天氣漸漸變熱，防曬美白大作戰又要開始了，沒想到防曬噴霧竟差點要了開業醫師游信得的命。游信得說，日前他使用防曬噴霧後出門騎車，不到1小時，嚴重過敏到快無法呼吸，他急叩太太送他去急診，還好半路遇到暖警開道救回一命，他看到市面上還有廣告稱可以直接噴臉，大呼恐怖，提醒大家千萬別這麼做。

游信得說，上個月18日下午4點多，那天很熱，他載袖套，帽子，想說再噴個防曬再出門騎車，他在手和脖子噴了很多，整間客廳都是味道，騎出去不久，脖子開始癢，癢到下背，他直覺噴霧有問題，也知道自己過敏了。

他掉頭往回騎，越騎越喘，打電話回家，叫太太趕快接他就醫，他快不能呼吸了，還好在市區遇到兩員警協助開道，一路闖紅燈，把他送去醫院急救，打針不到半小時，就恢復了正常。

游信得告訴急診室醫護，自己可能是噴防曬過敏，大家都難以置信，笑他是聞到花粉，或是被蜜蜂螯到過敏吧，他後來查美國皮膚醫學會網站資料，真的有提醒使用防曬噴霧，不要直接噴臉，因為噴霧型產品大多屬化學性防曬，會添加溶劑助溶解，有的還強調涼感效果會加酒精，這些成分會比一般防曬乳更容易產生皮膚過敏的情況。

他沒想到自己反應又特別強烈，眼睛腫起來，全身癢，呼吸道也腫起來了，臉和嘴唇都黑掉，如果發生在小孩身上恐怕會更嚴重。

基隆長庚皮膚科主治醫師張志豪說，噴霧式防曬的成份很多，要是往臉上噴，噴到眼睛會造成眼睛傷害，要是吸入性過敏，理論上是有可能會嚴重到呼吸困難，甚至會掛掉，臉部皮膚很細嫩，還是盡量使用塗抹式乳液。