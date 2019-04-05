你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



關鍵字打上「跟刀業務」，人力銀行馬上舉列一串工作機會，在被麻醉的手術房中，患者以為只會有醫護人員會在手術室中揮汗執刀，實際上多數時間醫材業代也在手術房內，協助不熟稔醫材的醫師下達指導棋，過去還曾有過報導，業代直接違法代刀上場，隨著醫材快速進步，醫師說，未來業代跟刀的機率也會提升。

「小陳今天又來幫主任啊？」手術室護理人員熟悉地向業代打招呼，這般情景早已是各家醫院的常態。台大醫學院教授王明鉅說，業代跟刀是醫院普遍的現象，跟刀不代表業代會違法上手術台，而是在手術過程中在醫師身旁給予指導。

會出現跟刀現象，與醫材發展快速且日新月異有關，加上新的醫材多數採取自費，患者選擇率相對於健保給付的手術低，同時也降低醫師的熟稔度，王明鉅說，幾乎每天都在協助操作自家醫材的業代就成了「專家」，醫師1個月開1台刀，業代接觸各大醫學中心，1個月接觸的刀，動輒7到8件。

王明鉅說，醫師雖然曾經學過如何使用醫材，但是一旦醫材使用的複雜度高，醫師難免會遺忘幾個步驟，業代則是醫師們最好詢問的對象。

通常需要跟刀的醫材商，如機器手臂、骨材、止血凝劑等，科別則像是骨科、眼科等。台大醫院心導管室主任陳益祥說，跟刀業代有一定的必要性，國內護理人員尚未專科化，接觸的手術可能從骨科、泌尿科等都有可能，各科都有推陳出新的醫材，且每家廠牌的使用都有些微的差距，跟刀護理人員不可能把各科且所有品牌都學會，臨床上才會出現跟刀業代。

陳益祥也直言，現在的醫材動輒數百萬，一旦損壞，醫院不願意擔負責任，責任多攬在參與的業代身上，相對的業代也不敢隨便，至少要具有一定的醫療知識，瞭解基本解剖原理等，才有辦法與醫師溝通，也能降低錯誤使用醫材的風險。

王明鉅表示，他不認為跟刀業代並沒有不好，反而認為他們的地位應被認可，不過現在業代與醫院的關係，通常都仰賴醫院自律，且各家的規範各有不同，雖說醫院自律多數醫院都能做到，但難保會有漏網之魚。