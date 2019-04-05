為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



台灣手術全期護理學會從3年前起，發起對業代進行教育訓練，並核發卡片式證照。示意圖／記者陳雨鑫攝影 分享 facebook

醫師法規定，醫材業務代理不能執行醫療業務，否則將視為密醫，依法最高可處五年以下有期徒刑、併科最高一百五十萬元罰金，但傳言仍有業代為促銷醫療器材，業務願意鋌而走險，醫師透露，與部分醫師能力不足有關。

「手術功力已經是一百分的外科醫師，就算不熟悉新醫材，業代給予一些提點，就能馬上上手」，台大醫學院教授王明鉅說，他從未見過台大醫師要求業代協助上刀，但曾聽聞有小醫院的醫師主動要求業代直接上刀。

他說，有些小醫院醫師能力不足，又要搶快使用新的醫材，當作招攬病患的噱頭，患者上門了，也躺在手術檯上，當刀畫下去後，根本不知道怎麼操作，跟刀業代原本是扮演提點的角色，卻因為醫師能力不足，而直接上場。

王明鉅說，跟刀業代明知這種行為違法，卻礙於醫師是他們主要的客戶，當醫師有求於他，怎可能不答應，難道要醫師把傷口縫一縫把患者推回去，擺明說自己能力不足嗎？

開業整形外科醫師李久恆說，跟刀業代通常擔任指點的角色，骨科手術時，常會直接請業代幫忙拉勾，通常不會全程開刀，頂多是一到兩個步驟會協助。花蓮慈濟副院長王立信說，為了保障手術室患者的權益，近年已經禁止業代跟刀，更不會讓業代有機會上刀。