親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

為降低跟刀業代進入手術室的感染風險，台灣手術全期護理學會發起業代教育訓練，並核發...
為降低跟刀業代進入手術室的感染風險，台灣手術全期護理學會發起業代教育訓練，並核發證照，柔性勸導需持證才能跟刀。 記者陳雨鑫／攝影
分享

接受手術的患者，往往以為手術室內只有醫護人員，卻不知現場往往還有醫療器材業務代表，協助不熟稔醫材醫師動刀，調查發現跟刀業代常不戴口罩，甚至還帶著公事包進入，讓手術患者處於高風險的感染情境。

醫界促畫出紅線

台灣手術全期護理學會理事長傅玲表示，隨著醫療器材愈來愈進步，器材操作的複雜度也倍增，部分醫師因不熟悉器材，要求業代進手術室協助的情形也日增，成了白色巨塔內患者所不知道手術「感控漏洞」，中央應訂出規範，畫出紅線，保障手術患者權益。

「小陳今天又來幫主任啊？」手術室護理人員熟悉地向跟刀業代打招呼，這幕情景，在不少醫院司空見慣。台大醫學院教授王明鉅說，業代跟刀是醫院普遍現象，在手術過程中給予醫師指導。

王明鉅說，醫療器材發展快速，讓每天都在操作自家醫材的業代成了「專家」，醫師雖然曾經學過，一旦醫材複雜度高，難免遺忘其中幾個步驟，跟刀業代就成了醫師最好的詢問對象。

通常需要跟刀的醫材，如機器手臂、骨材、止血凝劑等，科別則以骨科、眼科、泌尿科居多。台大醫院心導管室主任陳益祥表示，國內護理人員尚未專科化，且新醫材多，很難學會操作每一個器材，臨床上才會出現跟刀業代。

國外曾有業代操刀生憾事

傅玲指出，國外曾發生醫師不熟悉新醫材，請跟刀業代代為操刀，造成患者不幸感染致死案例。國內禁止業代動刀，雖不曾發生類似個案，但跟刀業代缺乏感控觀念，讓本應無菌的手術室，反成高風險感染「密室」的例子，時有所聞。

傅玲表示，學會曾聽聞有跟刀業代雖然做了簡易的消毒，卻帶著「又髒又舊的公事包」一起進入手術室，當時醫護人員忙進忙出沒注意，等到手術結束才發現，業代竟將公事包帶入。

根據調查，業代跟刀最常見的不良習慣為「不戴口罩」、「攜帶手機」等，傅玲表示，每個人身上清潔程度不同，可能抖落三千到一萬的微粒，最怕微粒帶有細菌，感染手術傷口。

王明鉅說，跟刀業代有其必要性，且已是醫界常態，他也建議由中央訂出統一規範，除增加院內感染訓練之外，應畫出業代可以執行的基本紅線，以有效協助醫療。若政府給予醫材業代基本的地位與尊重，反有助於醫療發展。

此外，針對使用新醫材的醫院，也應該規定醫師應具備完成基本手術台數訓練後，才能收治病人，避免業代全程上刀的風險。

手術醫材醫師
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

健康你我他／用牙撕包裝 三餐啃不停 賠上門牙

2019-04-04 23:56

四價流感疫苗仍未定案 醫：恐延誤接種

2019-04-04 23:56

台北血荒 東區捐血車增夜班

2019-04-04 23:56

我的經驗／坦然面對大腸癌 想為行醫再活千日

2019-04-04 23:56

曬書VS綠色雙市集台北城南登場 毛小孩也來湊熱鬧

2019-04-04 22:56

跨世代歡慶兒童節 故宮邀爺奶說「犧尊」文物故事

2019-04-04 22:56

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

夾娃娃機內驚見「祭拜神物」 網笑：半夜生意會很好

2019-04-04 20:00

非洲豬瘟會議台灣未收通知 陳吉仲：防疫無國界等通知

2019-04-04 18:28

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

日本仍是國人最愛 夏季航班數連三年居各航線之冠

2019-04-04 17:52

影／好熱！清明連假一天比一天暖 中南部高溫飆30度

2019-04-04 17:41

保護孩子是大人該做的 衛福部長陳時中兒童節臉書直播

2019-04-04 17:38

國5南下路段還在塞 進入雪隧前十公里時速只有20幾

2019-04-04 17:36

不一樣的兒童節！宥勝扮石虎 上萬人換裝響應挺瀕危動物

2019-04-04 16:30

四價流感疫苗仍未定案 醫：拖到4月下旬恐影響開打

2019-04-04 15:59

台東2天5次密集地震 氣象局：屬同一震源助釋放能量

2019-04-04 15:58

國道中部空拍龜速影音 賴清德、林佳龍也塞車遲到

2019-04-04 15:56

影／兒盟調查：台灣學童生活滿意度 創近3年新低

2019-04-04 15:44

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

車多壅塞！ 國5南向從上午塞到下午

2019-04-04 15:09

接手機恐讓心臟去顫器故障？ 醫師：很有可能

2019-04-04 14:06

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

生幾胎才夠？ 三寶爸媽幸福感飆高

2019-04-04 13:33

台東規模5.2地震 屬3日規模5.6餘震

2019-04-04 13:31

高乘載中午結束 下午出門避開5大國道路段

2019-04-04 13:27

台東海端規模5.2地震 公路國道均無災情

2019-04-04 13:25

北台灣今天連假首日路況 公路總局：5處車多

2019-04-04 13:15

靈芝、枸杞根 建立肌膚自癒力

2019-04-04 13:12

肌膚變弱敏 植萃、中藥來顧

2019-04-04 13:12

出國運動 順便來場冒險吧！

2019-04-04 13:11

一生必去一次 繞著地球跑馬拉松

2019-04-04 13:07

美FDA調查 電子煙是否誘發癲癇？

2019-04-04 12:59

兒童便秘比率增 醫師：留意5大症狀

2019-04-04 12:59

台北血庫剩不到4天！東區逛街捐血 忠孝號營運到晚8時

2019-04-04 12:14
看更多

熱門文章

婚事連遇喪事拖3年 富家女閨密竟「帶球」逼走正宮

2019-04-04 10:52

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

2019-04-04 18:36

切記！這些掃墓禁忌不要犯 厄運不上身

2019-04-04 19:42

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10

太嚇人了！連假首日 蘇澳市區到蘇花改狂塞13公里

2019-04-04 08:55

國5「紫爆」！ 國3接國5動彈不得 會持續塞到下午

2019-04-04 08:16

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

樂桃航空24小時限時促銷 飛日本580元起

2019-04-04 13:32

太準時了吧！ 台東連兩天地震都在9點50分左右

2019-04-04 11:18

連假塞爆！國道3號中投段超龜速 車流綿延17公里

2019-04-04 11:20

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

「水原牛肋排炸雞」開賣！炸雞買1送1 2人同行再送和牛

2019-04-04 12:21

【主婦心情】林姝／我的買鍋史

2019-04-04 06:00

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

清明節冷知識 為什麼必吃兩種食物？

2019-04-04 07:09

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／放牛班的指揮家

2019-04-04 06:00

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

自認平凡 但在別人眼中超有魅力的5個生肖

2019-04-04 08:00

連假+清明！明國道4天車最多 避開5地雷路段

2019-04-04 19:03

【思念之情】王景新／父親的饅頭

2019-04-04 06:00

台東密集4次餘震 氣象局：不排除再出現規模5餘震

2019-04-04 11:54

清明連假國道好塞！ 國5南向行速最低22公里

2019-04-04 07:24

住院4天1萬嫌貴 網友：美國洗牙也1萬

2019-04-04 11:23

清明連假首日 國5天沒亮就塞爆

2019-04-04 12:55

清明連假好天氣！ 吳德榮：直至下周三才轉變

2019-04-04 07:16

香草航空促銷準備搶購機票！ 飛日本大阪828元起

2019-04-04 16:17

連假首日今南下最塞！ 時速不到20公里走走停停

2019-04-04 10:53

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

影／好熱！清明連假一天比一天暖 中南部高溫飆30度

2019-04-04 17:41

台東2天5次密集地震 氣象局：屬同一震源助釋放能量

2019-04-04 15:58

寧夏夜市方家雞肉飯躍上米其林 配豆腐、炒青菜最夯

2019-04-04 12:30

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

清明時節掃墓 4隻汗蜂衝入眼讓她腫成鹹蛋超人

2019-04-04 12:40

明天有5地雷路段 小心連假車潮

2019-04-04 12:54

車多壅塞！ 國5南向從上午塞到下午

2019-04-04 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top