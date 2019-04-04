業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



為降低跟刀業代進入手術室的感染風險，台灣手術全期護理學會發起業代教育訓練，並核發證照，柔性勸導需持證才能跟刀。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

接受手術的患者，往往以為手術室內只有醫護人員，卻不知現場往往還有醫療器材業務代表，協助不熟稔醫材的醫師動刀，調查發現跟刀業代常不戴口罩，甚至還帶著公事包進入，讓手術患者處於高風險的感染情境。

醫界促畫出紅線

台灣手術全期護理學會理事長傅玲表示，隨著醫療器材愈來愈進步，器材操作的複雜度也倍增，部分醫師因不熟悉器材，要求業代進手術室協助的情形也日增，成了白色巨塔內患者所不知道手術「感控漏洞」，中央應訂出規範，畫出紅線，保障手術患者權益。

「小陳今天又來幫主任啊？」手術室護理人員熟悉地向跟刀業代打招呼，這幕情景，在不少醫院司空見慣。台大醫學院教授王明鉅說，業代跟刀是醫院普遍現象，在手術過程中給予醫師指導。

王明鉅說，醫療器材發展快速，讓每天都在操作自家醫材的業代成了「專家」，醫師雖然曾經學過，一旦醫材複雜度高，難免遺忘其中幾個步驟，跟刀業代就成了醫師最好的詢問對象。

通常需要跟刀的醫材，如機器手臂、骨材、止血凝劑等，科別則以骨科、眼科、泌尿科居多。台大醫院心導管室主任陳益祥表示，國內護理人員尚未專科化，且新醫材多，很難學會操作每一個器材，臨床上才會出現跟刀業代。

國外曾有業代操刀生憾事

傅玲指出，國外曾發生醫師不熟悉新醫材，請跟刀業代代為操刀，造成患者不幸感染致死案例。國內禁止業代動刀，雖不曾發生類似個案，但跟刀業代缺乏感控觀念，讓本應無菌的手術室，反成高風險感染「密室」的例子，時有所聞。

傅玲表示，學會曾聽聞有跟刀業代雖然做了簡易的消毒，卻帶著「又髒又舊的公事包」一起進入手術室，當時醫護人員忙進忙出沒注意，等到手術結束才發現，業代竟將公事包帶入。

根據調查，業代跟刀最常見的不良習慣為「不戴口罩」、「攜帶手機」等，傅玲表示，每個人身上清潔程度不同，可能抖落三千到一萬的微粒，最怕微粒帶有細菌，感染手術傷口。

王明鉅說，跟刀業代有其必要性，且已是醫界常態，他也建議由中央訂出統一規範，除增加院內感染訓練之外，應畫出業代可以執行的基本紅線，以有效協助醫療。若政府給予醫材業代基本的地位與尊重，反有助於醫療發展。

此外，針對使用新醫材的醫院，也應該規定醫師應具備完成基本手術台數訓練後，才能收治病人，避免業代全程上刀的風險。