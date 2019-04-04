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跨世代歡慶兒童節 故宮邀爺奶說「犧尊」文物故事

2019-04-04 22:56聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

歡慶4月4日兒童節，國立故宮博物院與銀髮人力活化社會企業「搖滾爺奶」合作，於兒童學藝中心舉辦「搖滾爺奶說書趣」教育活動，邀爺爺奶奶們大顯身手，將故宮豐富精采的典藏文物融入生活經驗，以歌唱及遊戲等熱鬧逗趣的表演方式，為民眾介紹故宮文物「犧尊」。

故宮表示，此次活動強調「跨世代情感交流」，除了創造機會讓孩童與長輩自然交流，也促進高齡長者參與社會活動，以跨世代情感交流打造世代共融友善環境，為故宮文物增添情感溫度。

故宮兒童節活動「搖滾爺奶說書趣」，邀請爺爺奶奶為大小朋友說文物故事。圖╱故宮提供
故宮兒童節活動「搖滾爺奶說書趣」，邀請爺爺奶奶為大小朋友說文物故事。圖╱故宮提供
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