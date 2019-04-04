曬書VS綠色雙市集台北城南登場 毛小孩也來湊熱鬧

2019-04-04 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



2019「城南有意思」活動兩大市集—「春日晒書市集」和「春日好好市集」，今明(4、5)兩天於台北登場。牯嶺街這頭是濃濃文青風的書市，另一頭南海學園則是綠色市集，兩邊各自展現不同風格、吸引不同族群，從早開始，人潮絡繹不絕！

「春日晒書市集」用大型圓帳搭起巨型書店，總長達100公尺，比去年範圍更大。書市以「書架上的風景」為策畫概念，集結近60個品牌，除了延續去年的在地館藏區、特色圖書館、獨立書店、文青雜誌等類型，更加入不少「文具選物」與「印刷技藝」的新元素，像是「游墨之間」、「日星鑄字行」、「大人小學古文具」等品牌都前來設攤。

今年也首度和台北市政府環保局延慧書庫合作，提供捐書、以書易書的大平台，現場多達600本書籍擺放至多個書架，吸引民眾挖寶，也有民眾帶著家裡的二手書現場捐出，讓愛循環的概念加入書市當中。

市集另一頭首度加入「桌遊春日祭」，由迷走工作坊串連國內十家本土桌遊品牌，帶來近九成的台灣原創桌遊和桌遊講座。現場更直接擺放巨大的《台北大空襲》，讓民眾在街角中既視當年被轟炸的傷痕歷史，從玩樂和互動中學習，也希望在街角，與沒接觸過桌遊的民眾不期而遇。

南海學園荷花池畔熱鬧登場的「春日好好市集」，同樣集結近60個品牌設攤，有城南好鄰居像是國立歷史博物館、教育廣播電台、中正二分局前來設攤，讓民眾直接面對面認識在地場館、感受城南的歷史氛圍；也有推廣特色農產、環保手作、小農商品的田園城市區。