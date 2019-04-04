親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

連假+清明！明國道4天車最多 避開5地雷路段

2019-04-04 19:03聯合報 記者侯俐安╱即時報導

清明連假首日國道車潮多，高公局表示，明天是連假第二天、又是清明節，仍有掃墓及旅遊旅次車潮，國道雙向預估交通量是四天連假中最多的一天，預估126百萬車公里，為平常1.5倍，國道車流仍集中在上午南向。

高公局預估，五大地雷路段和時段為，國1楊梅往新竹系統上午8時至下午1時，行車時間為平日五倍；彰化系統往埔鹽系統上午9時至下午1時，行車時間為平日3倍。國3三鶯往關西上午7時至中午12時、烏日往霧峰上午9時至中午12時，行車時間都是平日四倍。國5南港系統塞車最嚴重，預估從上午7時塞到下午3時，行車時間為平日5倍。

高公局提醒，明天國道疏導措施，包含上午7至12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、深夜0至5時暫停收費、開放路肩等。

今天西部國道路網從上午6時30分、國5於5時30分開始出現南向掃墓及旅遊車潮，中午前，國道車多路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至頭城等路段，其餘路段除因事故造成短暫性壅塞外。

高公局表示，下午截至6時，除國1南向新竹系統至頭份、三義至台中系統、國3南向苑裡至大甲、國5南向石碇至頭城等路段車多壅塞外，其餘路段均能維持行車順暢。截至晚間6時，國道雙向總延車公里為94.1百萬車公里，預估本日交通量雙向為124百萬車公里。

高公局表示，今天下午2時41分，國1南向353公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，造成後方車隊回堵約3公里；2時47分，國3北向17.2公里發生4小自追撞占用外線及路肩事故，造成回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局表示，已有規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

國1南向353.0k，2小客車追撞占用內側車道，回堵約3公里。圖／高公局提供
國1南向353.0k，2小客車追撞占用內側車道，回堵約3公里。圖／高公局提供
分享

國道新竹連假
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

切記！這些掃墓禁忌不要犯 厄運不上身

2019-04-04 19:42

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

2019-04-04 18:36

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

連假不知去哪玩？爸媽的遛孩攻略看這裡！

2019-04-04 19:32

千人寫生童樂會！福利熊與好麻吉鼓鼓合體PK即興創作

2019-04-04 19:00

清明連假第一天 掃墓公車今日疏運17萬人次

2019-04-04 18:18

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

蘇花改凌晨3時湧南下車潮 估午後恢復正常車速

2019-04-04 13:19

清明連假首日 國5天沒亮就塞爆

2019-04-04 12:55

明天有5地雷路段 小心連假車潮

2019-04-04 12:54

從清晨就塞爆 蘇花改南下車潮破萬輛

2019-04-04 11:22

連假塞爆！國道3號中投段超龜速 車流綿延17公里

2019-04-04 11:20

連假首日今南下最塞！ 時速不到20公里走走停停

2019-04-04 10:53

清明連假首日 台東交通北上車道湧車潮

2019-04-04 10:52

清明連續假期首日 上午國一台南永康段與台86塞車

2019-04-04 10:03

清明連假一大早就塞車 國道中部路段時速僅40公里

2019-04-04 09:23

今年清明節連假 氣象專家：沒有雨紛紛狀況

2019-04-04 09:22

國5紫爆又回堵！ 各國道南向路段大塞車

2019-04-04 09:13

清明連假祭祖 鮮花價格相對便宜

2019-04-04 08:55

太嚇人了！連假首日 蘇澳市區到蘇花改狂塞13公里

2019-04-04 08:55

國5「紫爆」！ 國3接國5動彈不得 會持續塞到下午

2019-04-04 08:16

清明連假國道好塞！ 國5南向行速最低22公里

2019-04-04 07:24

清明節冷知識 為什麼必吃兩種食物？

2019-04-04 07:09

連假早起趕路 蘇花改現車流

2019-04-04 06:53

清明連假首日 國五清晨車多

2019-04-04 05:51

清明掃墓防空汙！高屏3天「亮紅燈」

2019-04-04 05:12

清明連假國道 6大地雷路段耐心開

2019-04-04 00:54

兒童節連假 各大樂園優惠一次看

2019-04-03 23:45

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

新店警清明連假配合高乘載管制 北宜區間科技執法上路

2019-04-03 18:49

春假好去處 高雄科工館「憶兒時：南方童樂會」特展

2019-04-03 18:24

清明連續假期首日 土城警分局在交流道實施高乘載管制

2019-04-03 17:57

把握閉幕前逛花博 清明連假天天有活動

2019-04-03 17:13

清明連假 台南這30處公墓及9大風景區易塞車

2019-04-03 17:01

中彰投看過來！清明連假高鐵台中站交通分流管制

2019-04-03 17:01

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01

因應清明連續假期 新店警加強交通疏導勤務

2019-03-30 11:13
看更多

熱門文章

婚事連遇喪事拖3年 富家女閨密竟「帶球」逼走正宮

2019-04-04 10:52

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

國5「紫爆」！ 國3接國5動彈不得 會持續塞到下午

2019-04-04 08:16

太嚇人了！連假首日 蘇澳市區到蘇花改狂塞13公里

2019-04-04 08:55

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

2019-04-04 18:36

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

太準時了吧！ 台東連兩天地震都在9點50分左右

2019-04-04 11:18

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

連假塞爆！國道3號中投段超龜速 車流綿延17公里

2019-04-04 11:20

美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15

蒼井優御用攝影師「橫浪修」來台個展 鏡頭下的童趣超療癒

2019-04-03 20:24

透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54

【主婦心情】林姝／我的買鍋史

2019-04-04 06:00

每日星座運勢／雙魚桃花極強財運佳 求職機會良好

2019-04-04 00:00

買都買不到的天梭Seastar 1000腕表 2019年新款搶先秀給你看！

2019-04-04 00:29

清明節冷知識 為什麼必吃兩種食物？

2019-04-04 07:09

「水原牛肋排炸雞」開賣！炸雞買1送1 2人同行再送和牛

2019-04-04 12:21

柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／放牛班的指揮家

2019-04-04 06:00

台東密集4次餘震 氣象局：不排除再出現規模5餘震

2019-04-04 11:54

清明連假國道好塞！ 國5南向行速最低22公里

2019-04-04 07:24

自認平凡 但在別人眼中超有魅力的5個生肖

2019-04-04 08:00

住院4天1萬嫌貴 網友：美國洗牙也1萬

2019-04-04 11:23

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

【思念之情】王景新／父親的饅頭

2019-04-04 06:00

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

清明連假好天氣！ 吳德榮：直至下周三才轉變

2019-04-04 07:16

連假首日今南下最塞！ 時速不到20公里走走停停

2019-04-04 10:53

清明連假國道 6大地雷路段耐心開

2019-04-04 00:54

新店警清明連假配合高乘載管制 北宜區間科技執法上路

2019-04-03 18:49

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

東半部防雨！ 連假4天一天比一天暖

2019-04-04 04:50

清明時節掃墓 4隻汗蜂衝入眼讓她腫成鹹蛋超人

2019-04-04 12:40

車多壅塞！ 國5南向從上午塞到下午

2019-04-04 15:09

女童罹罕病 父母捉襟見肘待援

2019-04-03 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top