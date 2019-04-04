連假+清明！明國道4天車最多 避開5地雷路段

2019-04-04 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



清明連假首日國道車潮多，高公局表示，明天是連假第二天、又是清明節，仍有掃墓及旅遊旅次車潮，國道雙向預估交通量是四天連假中最多的一天，預估126百萬車公里，為平常1.5倍，國道車流仍集中在上午南向。

高公局預估，五大地雷路段和時段為，國1楊梅往新竹系統上午8時至下午1時，行車時間為平日五倍；彰化系統往埔鹽系統上午9時至下午1時，行車時間為平日3倍。國3三鶯往關西上午7時至中午12時、烏日往霧峰上午9時至中午12時，行車時間都是平日四倍。國5南港系統塞車最嚴重，預估從上午7時塞到下午3時，行車時間為平日5倍。

高公局提醒，明天國道疏導措施，包含上午7至12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、深夜0至5時暫停收費、開放路肩等。

今天西部國道路網從上午6時30分、國5於5時30分開始出現南向掃墓及旅遊車潮，中午前，國道車多路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至頭城等路段，其餘路段除因事故造成短暫性壅塞外。

高公局表示，下午截至6時，除國1南向新竹系統至頭份、三義至台中系統、國3南向苑裡至大甲、國5南向石碇至頭城等路段車多壅塞外，其餘路段均能維持行車順暢。截至晚間6時，國道雙向總延車公里為94.1百萬車公里，預估本日交通量雙向為124百萬車公里。

高公局表示，今天下午2時41分，國1南向353公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，造成後方車隊回堵約3公里；2時47分，國3北向17.2公里發生4小自追撞占用外線及路肩事故，造成回堵4公里，影響整體車流甚鉅。