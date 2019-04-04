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千人寫生童樂會！福利熊與好麻吉鼓鼓合體PK即興創作

2019-04-04 19:00聯合報 記者何雅玲╱即時報導

收到兒童節禮物，是許多孩童在4月最期待的事情，若能再加上親友的陪伴更完美，有「超市萌主」之稱的全聯宣傳大使福利熊，於兒童節當天現身台北大安森林公園陪著小朋友一起寫生，「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓）壓軸演出，與親子們歡度佳節。

全聯福利中心今年兒童節舉辦總獎金高達10萬元的「福利熊童畫故事寫生大賽」，除了於全台門市可自由索取圖畫紙的徵稿組外，更於台北大安森林公園首度舉辦實體的千人寫生賽，現場報名前200位民眾可獲水彩組，還有500份完賽禮「福利熊能量補充組」，包括美祿經典原味巧克力麥芽飲、老鷹紅豆銅鑼燒、老鷹紅豆果子燒、老鷹紅豆派及Read Bread蜂蜜吐司。

全聯表示，為了讓更多家庭與學童關注公益及早療議題，此次特與唐氏症基金會合作，由家長帶領唐寶寶參與寫生活動，期透過與人群接觸的機會幫助他們適應社交情境，在未來可順利與社會接軌。而今年滿4歲的全聯福利熊除現場演出膾炙人口的「OneTwo福利熊」，也邀請小朋友同台表演魔術，至於壓軸演出則是「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓）。

自2016年來，全聯除了每周推出福利熊四格漫畫與遊戲繪畫徵稿外，更舉辦超過12次的繪畫大賽，共已收到超過9萬件來自全台的作品，去年福利熊前往台北醫學大學為病童製造歡樂提前過兒童節，今年在這專屬於小朋友的歡樂佳節，福利熊先是於昨日攜手全聯佩樺圓夢基金會，一起前往嘉義縣民雄鄉松山國小參與「福利熊童樂繪」兒童節心願募集活動，今日更現身台北大安森林公園，與熊迷們相見歡。

福利熊與鼓鼓即興創作寫生逗趣合影。圖╱全聯福利中心提供
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福利熊陪參與寫生賽的小選手開心渡過兒童節。圖╱全聯福利中心提供
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福利熊與好麻吉鼓鼓合拍廣告後再度合體PK寫生。圖╱全聯福利中心提供
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全方位超人氣歌手鼓鼓壓軸演出組曲。圖╱全聯福利中心提供
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