千人寫生童樂會！福利熊與好麻吉鼓鼓合體PK即興創作

2019-04-04 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



收到兒童節禮物，是許多孩童在4月最期待的事情，若能再加上親友的陪伴更完美，有「超市萌主」之稱的全聯宣傳大使福利熊，於兒童節當天現身台北大安森林公園陪著小朋友一起寫生，「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓）壓軸演出，與親子們歡度佳節。

全聯福利中心今年兒童節舉辦總獎金高達10萬元的「福利熊童畫故事寫生大賽」，除了於全台門市可自由索取圖畫紙的徵稿組外，更於台北大安森林公園首度舉辦實體的千人寫生賽，現場報名前200位民眾可獲水彩組，還有500份完賽禮「福利熊能量補充組」，包括美祿經典原味巧克力麥芽飲、老鷹紅豆銅鑼燒、老鷹紅豆果子燒、老鷹紅豆派及Read Bread蜂蜜吐司。

全聯表示，為了讓更多家庭與學童關注公益及早療議題，此次特與唐氏症基金會合作，由家長帶領唐寶寶參與寫生活動，期透過與人群接觸的機會幫助他們適應社交情境，在未來可順利與社會接軌。而今年滿4歲的全聯福利熊除現場演出膾炙人口的「OneTwo福利熊」，也邀請小朋友同台表演魔術，至於壓軸演出則是「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓）。