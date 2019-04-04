非洲豬瘟會議台灣未收通知 陳吉仲：防疫無國界等通知

2019-04-04 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



世界動物衛生組織（OIE）8、9日，將在中國北京舉行第一次亞洲非洲豬瘟專家會議，但距離會議只剩4天，台灣至今未收到通知。農委會主委陳吉仲今天說，防疫無國界，東南亞疫情嚴峻，農委會及學者專家組團準備出發，農委會已向OIE及中國派駐OIE代表，表達參加意願，希望這一、二天內能獲回覆。

陳吉仲下午陪同總統蔡英文，參訪嘉義縣中埔鄉絲瓜產銷班，媒體針對台灣至今未收到世界動物衛生組織（OIE）8、9日，將在中國北京舉行第一次亞洲非洲豬瘟專家會議通知，訪問陳吉仲看法，陳說，OIＥ8、9日將在中國北京舉行首次亞洲非洲豬瘟專家會議，台灣很樂意參加，與各國分享防疫經驗。

他說，非洲豬瘟疫情對亞洲衝擊大，尢其現在柬埔寨也傳疫情，東南亞地區疫情嚴峻，防疫無國界，農委會及學者專家組團準備出發，農委會已向OIE及中國派駐OIE代表，表達參加意願，希望這一、二天內能獲回覆。媒體問他，是否被中國技術性封殺?陳吉仲說，他不回答假設問題，農委會在等最後回覆。