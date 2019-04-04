清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



清明節連假到來，由於愈來愈多的兒童用眼過度，缺少戶外活動，導致視力問題，台中市政府衛生局提醒家長趁連假多帶孩子走到戶外活動，接觸大自然，減少近距離用眼時間，遠離「惡視力」威脅。眼科醫師鄭英明整理出一套不花時間、隨時隨地都可以做的護眼三招，分別是「閉目養神」二分鐘、「抬頭望遠」二分鐘、「眨眼、張開」五到六次。

眼科醫師鄭英明建議，兩歲以下兒童不宜接觸3C產品，2歲到6歲兒童，每天使用時間不宜超過2小時；學齡兒童使用一定時間後，應讓眼睛適度休息；一般民眾使用3C產品30分鐘到40分鐘，宜休息10分鐘。

衛生局表示，依教育部統計106學年度學生裸視視力不良率，國小一年級25.6%，國小六年級已達63.3%，國中一年級更達68.6%，顯示視力不良比率隨年齡逐年提升。

衛生局長曾梓展指出，孩童長時間用眼及缺少戶外活動，是影響視力健康的原因之一。陽光會增加視網膜分泌多巴胺的量，抑制眼軸伸長，不僅有助視力保護，還能減緩近視的發生及度數惡化。