連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



今年清明連假有連續4天假期，南投縣風景區和遊樂區紛祭出各式優惠，奧萬大、妮娜巧克力夢想城堡甚至針對兒童節提供專屬免費優惠，而今連假首日人潮較平常假日相去不遠，業者盼清明節掃墓過後能再提升。

魚池鄉九族文化村歐洲花園西班牙薰衣草盛開，紅彩木也大爆發，為因應連假延長辦理「紫戀薰衣草」活動，優惠票價650元（原價850元）將持續至21日，而今園區湧進約5000人，與薰衣草季假日人次差不多，比一般假日增約3成。

泰雅渡假村延續先前連假優惠模式，一樣祭出「屬豬」入園免門票，行銷企劃經理李浩瑋說，針對4至6月自由行旅客推出住宿8折，加入泰雅官方LINE@加碼補助住宿費500元，而園內有冷、溫泉、原民文化和天空步道俯瞰高空驚險刺激。

溪頭妖怪村今旅遊人潮與平常假日相去不遠，約略小幅成長1成，妖怪村總經理特助蘇猷雅說，今不少遊客返鄉或是去掃墓，因此出遊狀況並未明顯增加，上山車流也算正常，但針對本次連假仍規劃活動吸客，預計明後天遊客數可望再提升。

埔里妮娜巧克力夢想城堡則選在兒童節當天正式開幕，業者表示，趁著兒童節連假開幕，國小六年級以下學生在4至7日期間入園可享免費優惠；南投林管處為鼓勵家長多陪伴兒童到戶外活動，也在4至7日開放12歳以下的兒童免費入園。