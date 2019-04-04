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桃園市英語競賽 振聲中學奪北區冠軍

2019-04-04 17:54聯合報 記者郭錦萍╱即時報導

桃園市英語比賽被全市各校視為年度大事，72所國中都會派出高手參賽，今年的比賽在3月16日舉行，北區是由振聲高中國中部二年級的許珍瑋勇奪冠軍，她說，認真完成學校作業、重視英文的媽媽和老師的特訓，是她能勝出的關鍵。

桃園市英語比賽是市政府舉辦的最大英語競賽，比賽方式是從賽前公布題目中，現場抽出1個題目進行演講競賽。評分標準包括語音、內容、儀態，以及時間掌控。

振聲國中部表示，參賽者是從校內英語演講競賽選出，今年國一、國二18班、共卅多位選手競技，許珍瑋從中脫穎而出。指導老師陳香月說，許珍瑋發音標準、台風穩健、肯學習，是她致勝的關鍵。許珍瑋的導師林曉佩也說，許珍瑋不只學業優秀，還參加熱舞社、啦啦隊，也擔任班級合唱團主唱。

許珍瑋說，她沒有補習英文，但學校規定的作業、考試，她都會準確完成。許珍瑋的母親曾在南非就讀中學、大學，向來重視許珍瑋的英文學習，孩子拿到好成績，她說非常感謝陳香月老師課餘、放學後的陪伴訓練。

振聲高中校長劉安國表示，振聲的英語師資堅強，教學活潑、生活化，都有助啟發學生的學習動機。這次奪冠就是振聲英語教育的最佳證明。

桃園市因人口眾多，英語比賽分南、北2區進行。

           

            

振聲國中部學生許珍瑋得獎後與校長劉安國、指導老師陳香月合影。 圖╱振聲高中國中...
振聲國中部學生許珍瑋得獎後與校長劉安國、指導老師陳香月合影。 圖╱振聲高中國中部提供
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振聲國中部學生許珍瑋拿到桃園市英語比賽北區冠軍。 圖╱振聲高中國中部提供
振聲國中部學生許珍瑋拿到桃園市英語比賽北區冠軍。 圖╱振聲高中國中部提供
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