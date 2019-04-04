親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

倫敦政經學院地圖將台灣、中國標同一色 校友林飛帆表遺憾

日職／王柏融再遭鄉民狠酸：不下二軍調整嗎？

傳愛緬甸 貿協攜手中國附醫、寶成助女童來台治療

2019-04-04 17:19聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

貿協長期與中國附醫推動國際醫療服務及人道救援，緬甸一位患有「眼耳脊椎發育異常症候群(Goldenhar syndrome)」的11歲女童小勒，去(107)年8月由外貿協會及緬甸臺北經濟文化辦事處合作，提供簽證及來臺就醫安排協助，透過中國醫藥大學附設醫院組成跨專科醫療團隊、寶成國際集團提供全數醫藥費贊助，來臺就醫。歷經7個月手術治療，原本模糊的視力已獲得改善，上帝遺忘的右耳也獲得重建。

小勒返國前開心接受眾人祝福，更用中文道謝「謝謝臺灣」、「謝謝大家」，融化了在場所有人的心。這是貿協在緬甸國際醫療人道救援，繼去年林口長庚醫治雙腳緬甸燙傷小女孩後的第二個案例。

外貿協會秘書長葉明水表示，外貿協會長期推動國際醫療服務，吸引外籍人士來臺就醫，另外在國際的人道救援部分，也從未間斷。中國附醫陳院長為國際知名的顱顏重建、象腿、整形外科專家，貿協與陳院長一起協助過來自秘魯的象腿病患瑪麗亞及美琪塔、越南早衰的阮氏玉梅及象腿小妹妹阿鑾等國家的病患來臺治療，成功的在國際間打造臺灣優質醫療品牌形象。

他也表示，寶成國際集團長期在緬甸投資，懷抱著「公益慈善」的愛心，負擔醫療費用，成就這次美好的生命奇蹟。寶成國際集團善盡企業社會責任，以各種公益活動維繫企業與社區的良好關係，是跨國企業的典範楷模，也是臺灣企業的驕傲。

另根據緬甸商工總會(UMFCCI)統計，每年約有100,000緬人赴國外就醫，主要前往新加坡及泰國，臺灣優質健全的醫療照護體系制度造就出臺灣高水準的醫療服務，臺灣醫療有與世界同步的高科技精準儀器、專業的醫療團隊及優質的醫療品質，去(107)年我國開放緬甸來臺簽證，對於緬甸人來臺就醫更加便利。

貿協表示，希望藉著與臺商在緬甸的努力，加上小勒妹妹的成功案例，打開臺灣在緬甸的知名度，未來可以鼓勵更多緬甸朋友選擇來臺健檢或使用醫療服務。

外貿協會及緬甸臺北經濟文化辦事處合作提供簽證及來臺就醫安排協助，透過中國醫藥大學...
外貿協會及緬甸臺北經濟文化辦事處合作提供簽證及來臺就醫安排協助，透過中國醫藥大學附設醫院組成跨專科醫療團隊、寶成國際集團提供全數醫藥費贊助，幫助女童來臺就醫。圖／貿協提供
分享

緬甸簽證整形
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

車多壅塞！ 國5南向從上午塞到下午

2019-04-04 15:09

國道中部空拍龜速影音 賴清德、林佳龍也塞車遲到

2019-04-04 15:56

不一樣的兒童節！宥勝扮石虎 上萬人換裝響應挺瀕危動物

2019-04-04 16:30

非洲豬瘟會議台灣未收通知 陳吉仲：防疫無國界等通知

2019-04-04 18:28

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

桃園市英語競賽 振聲中學奪北區冠軍

2019-04-04 17:54

影／好熱！清明連假一天比一天暖 中南部高溫飆30度

2019-04-04 17:41

國5南下路段還在塞 進入雪隧前十公里時速只有20幾

2019-04-04 17:36

四價流感疫苗仍未定案 醫：拖到4月下旬恐影響開打

2019-04-04 15:59

影／兒盟調查：台灣學童生活滿意度 創近3年新低

2019-04-04 15:44

接手機恐讓心臟去顫器故障？ 醫師：很有可能

2019-04-04 14:06

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

生幾胎才夠？ 三寶爸媽幸福感飆高

2019-04-04 13:33

台東規模5.2地震 屬3日規模5.6餘震

2019-04-04 13:31

高乘載中午結束 下午出門避開5大國道路段

2019-04-04 13:27

台東海端規模5.2地震 公路國道均無災情

2019-04-04 13:25

北台灣今天連假首日路況 公路總局：5處車多

2019-04-04 13:15

靈芝、枸杞根 建立肌膚自癒力

2019-04-04 13:12

肌膚變弱敏 植萃、中藥來顧

2019-04-04 13:12

出國運動 順便來場冒險吧！

2019-04-04 13:11

一生必去一次 繞著地球跑馬拉松

2019-04-04 13:07

美FDA調查 電子煙是否誘發癲癇？

2019-04-04 12:59

兒童便秘比率增 醫師：留意5大症狀

2019-04-04 12:59

台北血庫剩不到4天！東區逛街捐血 忠孝號營運到晚8時

2019-04-04 12:14

台東規模5.2地震 影響台鐵七列次二千名旅客

2019-04-04 12:13

守護乘船旅客安全 前船長隨船安檢暈到吐

2019-04-04 12:07

上飛機前最後一哩路 你知道空橋怎麼搭建嗎？

2019-04-04 12:05

向空橋人員致敬 颱風天「綁橋」最苦雨衣被灌破

2019-04-04 12:05

清明禁用「芭樂、焦李梨」祭祖？網吵翻：生前愛吃才重要！

2019-04-04 12:00

清明節必吃潤餅 營養師提供三步驟幫你減熱量

2019-04-04 11:55

台東密集4次餘震 氣象局：不排除再出現規模5餘震

2019-04-04 11:54

國合會聖文森香蕉示範田豐收 送愛偏鄉學校「蕉朋友」

2019-04-04 11:54

國合會印尼協助農民賣菜 成功打進6間知名量販店

2019-04-04 11:54

遶境起駕前夕 台灣媽祖傳入圍艾美獎

2019-04-04 11:37

今晚起至明天 中部地區零星短暫陣雨

2019-04-04 11:26

住院4天1萬嫌貴 網友：美國洗牙也1萬

2019-04-04 11:23

太準時了吧！ 台東連兩天地震都在9點50分左右

2019-04-04 11:18
看更多

熱門文章

婚事連遇喪事拖3年 富家女閨密竟「帶球」逼走正宮

2019-04-04 10:52

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

國5「紫爆」！ 國3接國5動彈不得 會持續塞到下午

2019-04-04 08:16

太嚇人了！連假首日 蘇澳市區到蘇花改狂塞13公里

2019-04-04 08:55

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

太準時了吧！ 台東連兩天地震都在9點50分左右

2019-04-04 11:18

連假塞爆！國道3號中投段超龜速 車流綿延17公里

2019-04-04 11:20

美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15

南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14

蒼井優御用攝影師「橫浪修」來台個展 鏡頭下的童趣超療癒

2019-04-03 20:24

透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54

每日星座運勢／雙魚桃花極強財運佳 求職機會良好

2019-04-04 00:00

買都買不到的天梭Seastar 1000腕表 2019年新款搶先秀給你看！

2019-04-04 00:29

【主婦心情】林姝／我的買鍋史

2019-04-04 06:00

清明節冷知識 為什麼必吃兩種食物？

2019-04-04 07:09

一張圖看懂清明節連假天氣！即使下雨也時間不長

2019-04-04 15:34

柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08

全台唯一彩色海芋季明起登場 花海愛之船花漾迎賓

2019-04-03 18:31

台東密集4次餘震 氣象局：不排除再出現規模5餘震

2019-04-04 11:54

清明連假國道好塞！ 國5南向行速最低22公里

2019-04-04 07:24

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／放牛班的指揮家

2019-04-04 06:00

住院4天1萬嫌貴 網友：美國洗牙也1萬

2019-04-04 11:23

自認平凡 但在別人眼中超有魅力的5個生肖

2019-04-04 08:00

新店警清明連假配合高乘載管制 北宜區間科技執法上路

2019-04-03 18:49

「水原牛肋排炸雞」開賣！炸雞買1送1 2人同行再送和牛

2019-04-04 12:21

【思念之情】王景新／父親的饅頭

2019-04-04 06:00

清明連假好天氣！ 吳德榮：直至下周三才轉變

2019-04-04 07:16

連假首日今南下最塞！ 時速不到20公里走走停停

2019-04-04 10:53

清明連假國道 6大地雷路段耐心開

2019-04-04 00:54

恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

2019-04-04 13:51

好市多法式檸檬乳酪可鬆重出江湖！網：比芋頭好吃，希望賣久一點

2019-04-04 16:41

小孩腦活力降低 研究：貧窮惹的禍

2019-04-03 19:35

東半部防雨！ 連假4天一天比一天暖

2019-04-04 04:50

哭哭快囤貨！BANILA CO.「結束出清唯一搶購場」下殺2折起　須預約登記

2019-04-03 19:42

女性注意！ 長庚：45歲以下女性心絞痛盛行率高於男性

2019-04-03 19:03

清明時節掃墓 4隻汗蜂衝入眼讓她腫成鹹蛋超人

2019-04-04 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top