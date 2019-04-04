傳愛緬甸 貿協攜手中國附醫、寶成助女童來台治療

2019-04-04 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



貿協長期與中國附醫推動國際醫療服務及人道救援，緬甸一位患有「眼耳脊椎發育異常症候群(Goldenhar syndrome)」的11歲女童小勒，去(107)年8月由外貿協會及緬甸臺北經濟文化辦事處合作，提供簽證及來臺就醫安排協助，透過中國醫藥大學附設醫院組成跨專科醫療團隊、寶成國際集團提供全數醫藥費贊助，來臺就醫。歷經7個月手術治療，原本模糊的視力已獲得改善，上帝遺忘的右耳也獲得重建。

小勒返國前開心接受眾人祝福，更用中文道謝「謝謝臺灣」、「謝謝大家」，融化了在場所有人的心。這是貿協在緬甸國際醫療人道救援，繼去年林口長庚醫治雙腳緬甸燙傷小女孩後的第二個案例。

外貿協會秘書長葉明水表示，外貿協會長期推動國際醫療服務，吸引外籍人士來臺就醫，另外在國際的人道救援部分，也從未間斷。中國附醫陳院長為國際知名的顱顏重建、象腿、整形外科專家，貿協與陳院長一起協助過來自秘魯的象腿病患瑪麗亞及美琪塔、越南早衰的阮氏玉梅及象腿小妹妹阿鑾等國家的病患來臺治療，成功的在國際間打造臺灣優質醫療品牌形象。

他也表示，寶成國際集團長期在緬甸投資，懷抱著「公益慈善」的愛心，負擔醫療費用，成就這次美好的生命奇蹟。寶成國際集團善盡企業社會責任，以各種公益活動維繫企業與社區的良好關係，是跨國企業的典範楷模，也是臺灣企業的驕傲。

另根據緬甸商工總會(UMFCCI)統計，每年約有100,000緬人赴國外就醫，主要前往新加坡及泰國，臺灣優質健全的醫療照護體系制度造就出臺灣高水準的醫療服務，臺灣醫療有與世界同步的高科技精準儀器、專業的醫療團隊及優質的醫療品質，去(107)年我國開放緬甸來臺簽證，對於緬甸人來臺就醫更加便利。