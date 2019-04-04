青春之鑰 研究：這種蛋白質可保皮膚緊緻

2019-04-04 17:00 中央社 東京4日綜合外電報導



美貌或許膚淺，但對許多人而言，保持肌膚Q彈可是一生的課題。現在科學家或許替那些汲汲追求的人找到了答案，長保肌膚年輕的奧秘，就藏在促進細胞競爭的蛋白質中。

法新社報導，這種蛋白質名為COL17A1，名字硬梆梆的，聽來跟青春之泉似乎沾不上邊，但新研究卻顯示，若提到保持肌膚緊緻不受損，COL17A1可扮演著極大功效。

COL17A1蛋白透過促進細胞競爭維持肌膚緊緻，也就是會「趕走」較差的細胞，誘使較強的細胞增生。

老化和紫外線都可能造成COL17A1變少，此時較差的細胞就會增生，導致皮膚變薄，以致更易受損且更難修復。

今天刊登在「自然」（Nature）期刊的研究，是觀察與人類皮膚有許多共通點的老鼠尾巴後，證實COL17A1的重要性。

證實COL17A1的重要性之後，團隊決定調查能否在COL17A1減少時加以刺激，於是開始尋找可啟動皮膚抗老過程的複合物。

他們篩選出兩種化學複合物Y27632與夾竹桃麻素（apocynin），並在皮膚細胞上測試，都得到了正面的結果。

研究報告寫道，「把這些藥物應用在全皮層皮膚傷口上，可顯著促進傷口修復」，這兩種複合物指出「加快皮膚再生與降低皮膚老化」的方法。