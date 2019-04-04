不一樣的兒童節！宥勝扮石虎，上萬人換裝響應 挺瀕危動物

2019-04-04 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



地球萬物正面臨滅絕危機，每天有近200個物種在滅絕中，等於不到10分鐘就有一個物種徹底消失，台灣當然不可倖免。莊福文教基金會邀請宥勝、喔熊組長與萬餘民眾，在兒童節這一天齊心挺瀕危動物，宥勝還化身石虎、妞妞變成水獺，與喔熊組長齊喊「今日不為，明日瀕危」。

據了解，全台共有50種瀕危動物，其中，石虎僅存不到500隻，水獺僅剩金門尚存不到百隻，野生台灣黑熊則在200到600隻之間，最令人傷心的，是已被國際宣告滅絕的台灣雲豹。莊福文教基金會認為，教育須從小紮根，選在兒童節於六福村舉辦「瀕危動物同學會」，現場有超過1萬人扮妝動物響應。

莊福文教基金會代言人宥勝搖身一變為台灣瀕危動物石虎，兒童界最夯的YouTuber-Nyo Nyo TV小學生妞妞則變為可愛的水獺，台灣黑熊則由觀光局超人氣吉祥物「喔熊組長」代表，還有民眾扮妝成黑熊、犀牛、水獺等保育動物。基金會董事長莊秀石表示，別讓孩子只能從書本上認識動物。這些保育動物觀念必須從教育做起，建立孩子們對動物生態的認知，生態永續才有可能繼續下去。