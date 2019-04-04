四價流感疫苗仍未定案 醫：拖到4月下旬恐影響開打

2019-04-04 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年10月有望全面開打四價流感疫苗，目前疾管署已研擬方案報行政院核定，原預計3月底前會拍板定案，但如今已進入4月卻仍不見任何消息。對此，小兒感染科醫師表示，不論今年維持三價疫苗或改用四價疫苗，建議結果一定要在4月中旬出爐，否則恐影響進貨，甚至造成今年疫苗開打日期延後。

衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組（ACIP）3月25日召開聯席會議，建議自今年起全面轉換四價流感疫苗，最快可能於今年10月就開打，預估流感疫苗所需費用將再增加7.9億元，600萬名公費接種對象受惠。

林口長庚醫院小兒感染科主治醫師邱政洵表示，流感疫苗是有時效性的疫苗，需要搶在疫情進入流行期前讓接種率達標，才能保證群體保護力足夠。我國雖有能力自製流感疫苗，但仍較仰賴進口疫苗，所以必須盡快下單，才能與國際其他國家排隊爭取貨源。目前最理想的狀況是在4月中旬確定今年疫苗政策，才可趕在10月開打。

去年公費流感疫苗因病毒株培養較預期慢，影響疫苗交貨期程，開打時程從原本的10月1日調整至10月15日，為10年來第一次延後接種日期。邱政洵表示，考量國內醫療院所、公衛人力及流感疫情幾乎是在12月底進入高峰期，流感疫苗必須在10月15日前開打，若拖延至10月底，甚至11月才開放接種，因無法預測今年流感趨勢，恐影響疫苗防疫效果。

對此，疾管署副署長羅一鈞表示，針對今年公費流感疫苗是否全面更換為四價政策，尚無更新進度可對外說明，但因世界衛生組織（WHO）延遲一個月公布疫苗選株結果，疾管署已先請可供應疫苗廠商預作評估和準備，以爭取時效。待收到行政院正式核定結果，會第一時間對外宣布說明。