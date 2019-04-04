影／圓頭蛇不一定無毒 AI化身分辨毒蛇種類小幫手
「尖頭蛇有毒，圓頭蛇無毒」其實是錯誤觀念。疾管署提醒，部分圓頭蛇類有毒性，尖頭蛇在非警戒時，頭型也可能非倒三角形，民眾不可單以頭型分辨毒蛇，目前疾管署結合人工智慧（AI）技術，當民眾疑似發現毒蛇，拍攝將照片上傳，就可辨識毒蛇種類，也可提供給醫師作判斷。
疾管署統計，全台每年約有1000名以上民眾遭毒蛇咬傷，最常見的就是被出血性毒的龜殼花、赤尾鮐咬；神經性毒的眼鏡蛇與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。疾管署防疫醫師劉宇綸指出，文獻發現，被毒蛇咬傷後，若沒有毒蛇血清救命，致死率恐高達6％。
蛇的特性與外觀息息相關，疾管署科長鄭雅芬說，全身青綠色的赤尾鮐喜歡待在矮樹梢上，與樹葉融為一體，所以較常見咬傷民眾手指或上肢；龜殼花的膚色偏花棕色，喜歡在落葉或碎木屑地上活動，最常攻擊人的腳趾或腳踝。
民眾若到山林活動外應穿長褲、包鞋，行經草叢建議打草驚蛇。鄭雅芬也強調，據毒物科專家分析，國內常見毒蛇種類的蛇毒不會立即致命，被蛇咬傷務必保持冷靜，記得蛇的外觀，盡快脫掉首飾、手表等，避免被蛇咬肢體腫脹而卡住。記住不可冰敷，以免造成更多傷害。旁人也絕對不要用嘴吸毒，以免毒透過黏膜滲入人體，反而中毒。
因多數民眾對毒蛇出沒地及遭咬傷後就醫資訊並不清楚，疾管署與農委會防檢局、特有生物研究保育中心、路殺社等單位合作建置「毒蛇鼬獾咬傷救急資訊站」（ https://bites.cdc.gov.tw/ ），透過資訊視覺化的方式，提供民眾毒蛇出沒地點，並整合就醫等醫療資訊，供民眾第一時間找尋資料。
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