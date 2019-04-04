影／圓頭蛇不一定無毒 AI化身分辨毒蛇種類小幫手

2019-04-04 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「尖頭蛇有毒，圓頭蛇無毒」其實是錯誤觀念。疾管署提醒，部分圓頭蛇類有毒性，尖頭蛇在非警戒時，頭型也可能非倒三角形，民眾不可單以頭型分辨毒蛇，目前疾管署結合人工智慧（AI）技術，當民眾疑似發現毒蛇，拍攝將照片上傳，就可辨識毒蛇種類，也可提供給醫師作判斷。

疾管署統計，全台每年約有1000名以上民眾遭毒蛇咬傷，最常見的就是被出血性毒的龜殼花、赤尾鮐咬；神經性毒的眼鏡蛇與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。疾管署防疫醫師劉宇綸指出，文獻發現，被毒蛇咬傷後，若沒有毒蛇血清救命，致死率恐高達6％。

蛇的特性與外觀息息相關，疾管署科長鄭雅芬說，全身青綠色的赤尾鮐喜歡待在矮樹梢上，與樹葉融為一體，所以較常見咬傷民眾手指或上肢；龜殼花的膚色偏花棕色，喜歡在落葉或碎木屑地上活動，最常攻擊人的腳趾或腳踝。

民眾若到山林活動外應穿長褲、包鞋，行經草叢建議打草驚蛇。鄭雅芬也強調，據毒物科專家分析，國內常見毒蛇種類的蛇毒不會立即致命，被蛇咬傷務必保持冷靜，記得蛇的外觀，盡快脫掉首飾、手表等，避免被蛇咬肢體腫脹而卡住。記住不可冰敷，以免造成更多傷害。旁人也絕對不要用嘴吸毒，以免毒透過黏膜滲入人體，反而中毒。