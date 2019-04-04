影／兒盟調查：台灣學童生活滿意度 創近3年新低

2019-04-04 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



今天是兒童節，兒福聯盟今天公布調查結果發現，台灣學童主觀生活滿意度75.8分，創近3年新低，兒盟執行長白麗芳表示，沒有足夠陪伴和支持，是孩子生活滿意度倒退的關鍵，近4成學童一周跟爸媽同桌晚餐的天數少於4天，一成經常缺乏爸媽陪伴，一成四的孩子覺得「自己很孤單」。

兒盟今在圓山花博公園舉辦園遊會活動，除有仙草國小學童精彩的鼓藝開場，藝人陳建州也與小朋友大玩「相親相愛拳」，場面歡樂。

白麗芳指出，據兒盟針對台灣五到八年級在學兒少調查，台灣孩子對生活的滿意度不如國際水準，2018年生活滿意度平均分數是75.8分，相較於前兩年，少了3到3.4分，更有將近一成的孩子覺得孤單，其中七、八年級生又比五、六年級生比率高出6.1%。

兒盟發現，10.3%的孩子經常沒有爸媽陪伴，37.6%的孩子一周跟爸媽同桌共用晚餐的天數少於4天，且年紀越大越少跟爸媽一起吃晚餐，會把煩惱告訴媽媽的比例也從2016年的68.4%，下降至58.6%，更與國際平均86.5%相差了27.9%。另一部分，孩子覺得自己在學校裡，沒有人跟自己是同一國的比率，也從6.8%上升到10.7%。