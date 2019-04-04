接手機恐讓心臟去顫器故障？ 醫師：很有可能

2019-04-04 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



使用手機時，手機的電磁波會影響心臟去顫器（或稱心臟節律器）嗎？食藥署闢謠專區日前發文提醒，手機確實有可能會影響心臟去顫器，導致其產品的功能暫時消失等，但是只要是不強的電磁波都不致於使產品出現異常，不過，為了安全起見，醫師也建議，常人的心臟通常在左邊，若有安裝心臟去顫器，接手機時，最好用右邊接聽，避免電磁波干擾影響心臟去顫器。

心臟去顫器屬於植入行的醫療電器器材，食藥署闢謠專區表示，所有的心臟去顫器或是心臟節律器，上市前都經過查驗登記審查通過，只要不是過強的電磁波，都不會使產品出現功能性的異常。

不過，若是近距離撥打手機電話，或是接聽手機，又或者是近距離連接無線網路時，就會產生較強的電磁波，進而出現干擾的情形；一旦出現干擾，就會使去顫器或是節律器暫停運作，或是無法正確運作刺激心跳或去顫，使病人在這段時間中，暴露在心搏過緩、心室纖維顫動等風險中。

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳志維表示，國外的醫材廠商曾做過測試，找來300多名裝有心臟去顫器的患者，在靠近心臟去顫器的位置，近距離使用手機干擾測試，3000次的測試中，僅有1次造成干擾，機率雖然低，但仍顯示有其風險。