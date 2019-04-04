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恐怖！大量用痠痛藥膏 國外運動員竟中毒死

2019-04-04 13:46聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

面對腰痠背痛、肩頸痠痛，民眾常會自行到藥局購買痠痛貼布或是痠痛藥膏，國外曾有17歲的田徑選手，突然暴斃，經解剖發現為「水楊酸中毒」致死，該名選手疑似使用大量的痠痛藥膏，皮膚直接吸收，身體累積過多水楊酸，未能即時代謝因而致死。

藥害救濟基金會執行長陳文雯說，該名案例為國際上首例水楊酸甲酯中毒致死的案例，國內雖沒有致死案例，卻也常見使用過量的痠痛貼布、藥膏出現皮膚紅腫、身體不適等副作用。

痠痛貼布、藥膏常見的成分為「非類固醇消炎藥」（NSAIDs），如雙氯芬酸（Diclofenac）、吲哚美辛（Indomethacin），有些產品為了加速消炎止痛的效果，還會添加「水楊酸類」的成分，如水楊酸甲酯（Methyl salicylate）、水楊酸鹽（Salicylate）。

陳文雯說，民眾在使用痠痛貼布或是藥膏時，很容易忽略該產品也是「藥品」，常有患者會認為貼布只是保養，天天使用，或是一次使用很大量，除了使用貼布，其他痠痛部位還同時塗上厚厚的痠痛藥膏，都可能導致用藥過量，出現不良反應。

含有非類固醇消炎藥成分的外用藥，常見引發的不良反應有皮膚紅腫、發癢、刺痛等，嚴重者還可能出現腸胃不適、噁心、氣喘、胃出血等反應；根據藥害救濟審議的案例中，非類固醇消炎藥常見的成分雙氯芬酸（Diclofenac），疑引起不良反應並給付的案件多達50多件，暫居消炎止痛類藥物首位。

另外，水楊酸類的成分過量使用也會出現皮膚紅腫、灼傷等症狀，嚴重者會嘔吐、耳鳴、劇烈或持續頭痛、呼吸困難和心跳加速。陳文雯說，國外運動員使用痠痛藥膏過量致死的案例，雖然不多見，但台灣也發生過過量使用出現嚴重不良反應的患者。

呼籲民眾在使用非類固醇消炎類或是水楊酸類的外用藥時，一定要聽從醫囑或是依照仿單使用，一旦使用超過6小時要留意皮膚是否有紅腫或癢等不良反應發生，並記得要避開眼睛、黏膜、傷口或皮膚損傷之患處，以避免感染或傷口惡化的風險，並立即就醫治療。

使用痠痛貼布或是藥膏，須要依照仿單使用，藥害救濟基金會呼籲使用痠痛貼布、藥膏不要...
使用痠痛貼布或是藥膏，須要依照仿單使用，藥害救濟基金會呼籲使用痠痛貼布、藥膏不要大量或是長時間使用。記者陳雨鑫／攝影
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類固醇患者中毒
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