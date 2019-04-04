高乘載中午結束 下午出門避開5大國道路段

2019-04-04 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天清明連假首日，西部國道上午6點半開始湧現南向車潮，壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1高架南向中壢至楊梅端；國3南向樹林至關西等，其餘路段均能維持行車順暢，高公局表示，今天上午國道交通量仍在預期範圍內。

高公局提醒，國1、國3及國5南向高乘載管制於中午12時結束，預計下午南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段可能出現車多壅塞情形，高公局建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路。

高公局表示，今天國5南向於上午5時30分即出現趕在7時實施高乘載管制及前往花蓮方向之車潮，致南港系統至頭城南向路段出現車多壅塞情形；另國5亦偶有事故及故障車發生，惟在公警局及高公局事故處理小組儘速排除下，並未造成重大壅塞情形。

另統計截至12時通過雪隧交通量為2萬6800輛次，與去年清明節首日2萬6721輛次大致相當，惟車速低於40公里的比例為36.1%，較去年同期40.3%有所改善，其中車速低於20公里比例為10%，更較去年25%改善許多。

另查本日8時31分，國3北向380.6公里中寮隧道發生4小客車的追撞事故追撞，占用中線車道，造成後方車隊回堵2公里；9時10分，國1北向355.2公里發生4小客車追撞事故，占用內車道，回堵約2公里，影響整體車流甚鉅。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中； 短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。