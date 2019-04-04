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寶寶哭鬧別搖晃拋接 當心晃出永久腦傷

2019-04-04 14:28中央社 台北4日電

根據台灣兒科醫學會資料顯示，「嬰兒搖晃症候群」是一種嚴重的身體虐待，常發生在未滿...
根據台灣兒科醫學會資料顯示，「嬰兒搖晃症候群」是一種嚴重的身體虐待，常發生在未滿3歲兒童身上，尤其以2到4個月大的嬰兒最常見。圖／本報資料照片
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一名新生兒半夜哭鬧不休，父母擔心吵到鄰居，抱起來左搖右晃，不料寶寶隨後出現嗜睡、嘔吐、意識不清等狀況，確診嬰兒搖晃症候群，恐傷及寶寶腦部，嚴重恐致死。

今天是兒童節，衛生福利部國民健康署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，根據台灣兒科醫學會資料顯示，「嬰兒搖晃症候群」是一種嚴重的身體虐待，常發生在未滿3歲兒童身上，尤其以2到4個月大的嬰兒最常見。

陳麗娟解釋，由於嬰幼兒的頭部比例較大，頸部肌肉發育尚未成熟，若照顧者劇烈搖動嬰兒的肩膀、手臂或腿部，可能產生「甩鞭效應」，嬰兒的腦組織短時間快速晃動，恐造成腦部表面血管破裂，引發嬰兒顱內或眼內出血，雖然通常不會有明顯的頭部外傷，但可能造成蜘蛛膜下出血等，嚴重恐死亡。

陳麗娟指出，有些新手爸媽會利用拋接或旋轉方式逗弄嬰幼兒，或是不耐嬰兒哭鬧不停且無法安撫，而大力搖晃來哄寶寶，容易在沒有控制力道的情況下不小心傷害到寶寶。

她表示，嬰兒搖晃症候群的寶寶容易出現嗜睡、呼吸困難、食慾不振、嘔吐、意識不清、抽筋、急躁不安等症狀，可能對腦部造成永久性傷害，尤其6個月以下嬰兒更應給予頭頸部適當的支撐，絕對不可以劇烈搖晃、旋轉或將寶寶拋到床上。

國健署也提醒，如果家長或主要照顧者對於照顧寶寶所產生的情緒無法控制，務必要向親友、專業醫師尋求協助，或是撥打孕產婦關懷專線（0800-870870）協助，找出排解負面情緒的方法。

嬰兒新生兒國健署
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