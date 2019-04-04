台北血庫剩不到4天！ 東區逛街捐血 忠孝號營運到晚8時

2019-04-04 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今天是兒童節連假第一天，但台北捐血中心今日公佈最新庫存情形，A型只剩下3.9天、B型只剩下4天、O型只剩下2.9天、AB型只剩下4.3天，總庫存只剩3.5天，約7160袋，所有血型均低於7天的安全庫存量。籲熱血民眾，趁著連假好天氣捲起衣袖加入捐血行列。

一般而言，血液安全庫存量為7至10天，目前台北捐血中心不僅是總庫存量，連各血型的庫存都低於安全庫存量標準，台北捐血中心主要是供應北北基、宜蘭、花蓮、金門地區醫療用血需求，每天平均需供應2054袋血液，醫療用血情況危急。

南部血庫存量較穩定，但新竹捐血中心總庫存偏低4.8天，B型只剩下3.5天、AB型只剩下2.6天、A型剩5.1天、O型剩下5.6天；另外，台中捐血中心也有部分血型不足，A型只剩下3.5天、O型剩3.4天、AB型剩下4.5天、B型則剩6.1天。

血液基金會專員杜文靖指出，因醫院連假前會拿領一點血袋，連假期間本就容易出現庫存偏低現象，雖事放假前有計畫拉高庫存量，但卻碰上一連好幾天下雨、偏冷，氣溫驟降影響民眾出門捐血意願，呼籲熱心的健康民眾可以趁著連假好天氣就近至各捐血點捐血，讓病人用血無虞。