守護乘船旅客安全 前船長隨船安檢暈到吐

2019-04-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



連假有許多人搭船來往離島，交通部航港局連假前得抽查全台載客船舶，包括救生衣、救生筏、機艙設備等是否合格，守護乘船旅客回家的路。隨船檢查一點也不輕鬆，要在狹小又悶熱的機艙爬上爬下，連擔任過船長的安檢人員都會暈到吐。

曾是全台首位拖船女船長的晏韻慧，現在任職航港局，她說船舶檢查最重要的是安全設備，就像電影「鐵達尼號」，觀眾都記得船難發生時要用救生衣及救生筏。救生筏要檢查是否過期、有無定期檢查，救生衣除了要確保可以正常使用以外，也要寫上所屬船的名字，出現意外時才知道來自哪裡。

船舶檢查較常不合格的項目是船上藥品箱。晏韻慧說，為了預防萬一，船上都有常備的藥物，例如暈船藥、碘酒等，但用到的機會不多，常常放到過期，因此近年都會加強檢查藥品箱。

晏韻慧說，檢查最辛苦的部分是要在機艙爬上爬下，進入機艙的樓梯垂直又狹小，必須手腳並用攀爬，不像一般旅客行走的寬大樓梯。船舶機艙就像汽車引擎蓋裡面，空間又小又悶熱，且非常吵雜。

雖然當過拖船船長，也不代表在船上可以適應各種海況。晏韻慧說，當風浪太大時，隨船檢查也會嘔吐，甚至比開船更容易不舒服。就像開車的人通常比乘客不會暈車。