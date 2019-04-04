向空橋人員致敬 颱風天「綁橋」最苦雨衣被灌破

2019-04-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



搭飛機的旅客能平安從登機口走到機艙內，全憑空橋操作人員在外面受日曬雨淋。尤其颱風天最辛苦，雖然有些會航班停飛，需要操作的空橋也變少，但只要機場未關場，航班繼續出入，空橋就得工作。有時風太強太猛，連雨衣都會被吹破。

空橋散布各個機坪，操作人員必須在機坪間來回穿梭。但機坪幾乎沒有遮蔽戶，要忍受大太陽直曬，水泥地鋪面吸熱速度快又不易放熱，下雨天及颱風天更是風吹雨淋。空橋操作人員葉昊隴表示，每到颱風天都要冒著風雨「綁橋」，因為風大雨大，飛機跟空橋會晃動甚至相撞，所以要用纜繩固定空橋，避免危險。

但風太大時，綁橋本身就是一件困難的事。葉昊隴說，颱風天綁橋時身體不能直立，否則會被風吹得整個人往後仰，身體須稍微往前傾才可完成任務。在戶外雖然可以穿著雨衣，但雨太大時雨衣根本沒用，照樣淋得一身濕。加上機坪十分空曠，風更大更強，會直接灌進雨衣裡面，把整件雨衣吹開撐破。

葉昊隴說，桃機風速標準以「區」作為單位，以前規定該區瞬間最大風速每小時92海浬時，該區所有空橋必須綁橋，經過建議後，現在已下修成每小時55海浬就要綁橋。