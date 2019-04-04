上飛機前最後一哩路 你知道空橋怎麼搭建嗎？

2019-04-04 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



搭過飛機的人都走過空橋，卻很少注意到是誰在操作空橋，為旅客搭建「上飛機前的最後一哩路」。桃園機場每天約有700個航班進出，連假時更會爆量，代表要操作更多空橋。這些空橋操作人員堪稱疏運的無名英雄，是每個旅客出國或回國時不可或缺的螺絲釘。

桃機第一航廈總共有30座空橋，第二航廈有42座。原則上每個機坪都有兩座空橋，但也有特殊狀況，空中巴士A380巨無霸客機是雙層客艙，因此有兩個機坪放置三座空橋，特別服務A380的旅客。

空橋一端連結候機室，另外一端則有輪子，由操作人員站在空橋前端，一邊目視飛機，一邊用操縱桿將空橋接上機艙。平常也要固定保養，檢查空橋的感應開關、馬達等設備是否正常，確保旅客安全。操作人員更要有電機背景，才能在緊急時刻排除故障。

空橋操作人員葉昊隴的團隊有40人，分成早晚兩班，每天負責桃機第二航廈其中200多個航班。葉昊隴說，連假航班特別多，必須增加人力因應。每次操縱空橋接上機艙的作業時間看似只要2分鐘，但事前事後都有準備工作，加上機坪腹地非常大，飛機更是密集來來往往，操作完這個機坪的空橋，又要趕去下個機坪工作。

葉昊隴說，每天有三個時段特別忙碌，分別是清晨4時至上午9時歐美班機陸續回來，下午2時至4時航班尖峰時刻，以及晚上9時至零時又要迎接另一批回台的長程班機。

許多人不知道，空橋也可以是綠色交通功臣。飛機停在機坪「熄火」後，仍須維持機上電器及空調運轉，以便旅客下機、地勤補給及機務人員檢查。葉昊隴說，以前很多航空公司用發電機發電，耗油又有空氣汙染，桃機近年推動「橋電」及「橋氣」汰舊換新，橋電是空橋延伸電纜設備、橋氣則是空調設備，可減少碳排量。