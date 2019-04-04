清明節必吃潤餅 營養師提供三步驟幫你減熱量

2019-04-04 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



明天是清明節，不少民眾會吃潤餅應景。但營養師提醒，一個潤餅的熱量相當於半個便當，若當正餐食用，建議其他飯菜量都要減半。想降低熱量攝取，建議以瘦肉片、雞肉片或豆乾片取代高熱量的油炸紅糟肉或香腸，蛋皮絲取代油炸蛋酥，並使用不含糖的花生粉或乾脆別加，都能讓你享受美食無負擔。

振興醫院營養師涂蒂雅表示，市售常見的潤餅是由兩張潤餅皮、紅糟肉、豆乾片、菜脯及滿滿的高麗菜和豆芽菜等組合而成，因爽口不油膩，很多人會覺得熱量一定不高，進而當作輕食的選擇之一。

但是，潤餅配料例如紅糟肉，其製作過程的「油炸」步驟會使肉的熱量增加，而香腸也是脂肪量偏高的加工肉品。增加口感的蛋酥，則是蛋液倒入高溫油鍋內攪拌而得的成品，讓潤餅多一層風味的花生粉也大多添加砂糖，「統統是高熱量陷阱！」

想減輕身體負擔，涂蒂雅建議，民眾可用非油炸的紅糟肉、瘦肉片、雞肉片或豆乾片來取代油炸過的紅糟肉，另用蛋皮絲取代蛋酥，花生粉減量或乾脆不加，或選用沒有加糖的花生粉，都能降低脂肪含量。

涂蒂雅也提醒，民眾若把潤餅作為點心，記得下一餐的飯菜量要減量，或增加當天的活動量，找時間跑步或健行，就能避免過多熱量囤積體內，減少身體負擔。

●吃潤餅降熱量的三步驟

1.油炸紅糟肉out：建議以非油炸的紅糟肉、瘦肉片、雞肉片或豆乾片取代。

2.蛋酥out：建議以蛋皮絲取代。

3.含糖花生粉out：建議使用無糖花生粉，若含糖則建議使用減半，或乾脆不加。